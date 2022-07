Giudizi pessimi su Vanessa Incontrada e sul suo peso a Zelig, ma sono puntate vecchie

Arrivano ancora una volta giudizi che lasciano il tempo che trovano su Vanessa Incontrada e sul suo peso, in riferimento alla sua apparizione su Canale 5 durante la trasmissione Zelig. Secondo le segnalazioni che ci sono pervenute, però, tante persone ancora non hanno capito che si tratti di una serie di repliche per la nota produzione Mediaset, come del resto abbiamo provato ad evidenziare alcuni giorni fa con un altro articolo. Proviamo a ribadire alcuni concetti, in modo che nulla venga lasciato al caso. Neanche dal punto di vista degli analfabeti funzionali.

Ancora sentenze su Vanessa Incontrada e sul suo peso a Zelig, ma sono repliche della trasmissione

Sostanzialmente, la situazione appare di facile lettura. In queste ore, infatti, stiamo assistendo per l’ennesima volta a giudizi pessimi su Vanessa Incontrada e sul suo peso a Zelig, ma il pubblico continua ad ignorare che siano puntate vecchie della trasmissione. Tra un “è ingrassata” ed un’offesa gratuita, dunque, si perde il senso della realtà, mancando di contestualizzare ogni tipo di discorso. A prescindere dal fatto che abbia poco senso prendersela con lei, anche se fossero puntate live.

L’obiettivo di Mediaset appare molto chiaro. Vengono mandate in onda le repliche di Zelig in vista del rilancio del programma in arrivo anche il prossimo autunno. Normale, dunque, che Vanessa Incontrada appaia nuovamente sui vostri schermi, considerando il fatto che per alcuni lunedì ci verranno riproposte puntate recenti della nota trasmissione che da decenni attira uno share apprezzabile. Fatte queste premesse, diventa ulteriormente insensato focalizzarsi sulla conduttrice di origini iberiche.

Diamoci un taglio una buona volta sul peso di Vanessa Incontrada e lasciamola in pace. A prescindere dal fatto che si assista ad una puntata di Zelig in replica, o ad un evento in presa diretta. Ognuno viva la propria vita come meglio crede. Sempre e comunque.

