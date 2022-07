Si sbilanciano sul peso di Vanessa Incontrada a Zelig, ignorando un paio di dettagli

Non poteva certo mancare il tormentone settimanale sul peso di Vanessa Incontrada, considerando il fatto che la conduttrice di origini spagnole è finita nuovamente sotto la luce dei riflettore dopo il lancio su Canale 5 di alcune repliche di Zelig. Un modo per mantenere vivo l’interesse attorno alla trasmissione, proponendo al pubblico puntate che in realtà sono andata in onda alcuni mesi fa. Il tutto, con il chiaro intento di spingere al meglio la nuova edizione che arriverà dopo la pausa estiva.

Ancora illazioni sul peso di Vanessa Incontrada a Zelig, ignorando un paio di aspetti cruciali

Come se non bastassero le precisazioni portate alla vostra attenzione nei giorni scorsi, in merito a numeri a caso forniti a coloro che chiedono “quanto pesa” Vanessa Incontrada, ora tocca affrontare anche la questione Zelig. Andando con ordine, non tutti sanno che da alcune settimane a questa parte Canale 5 ci stia proponendo un appuntamento settimanale con la replica dell’ultima stagione di Zelig.

Come sempre accade in questi casi, c’è chi decontestualizza, senza approfondire l’argomento che sta affrontando. Aspetto che vale anche sulle esternazioni che coinvolgono nuovamente il peso di Vanessa Incontrada. In tanti, infatti, sui social stanno commentando l’aspetto della conduttrice attualizzandolo ed ignorando che si tratti di puntate di Zelig che in realtà sono andate in onda mesi fa.

Da quel momento, se ne sono dette di cotte e di crude sul peso di Vanessa Incontrada, se pensiamo che da un lato abbiamo avuto chi l’ha criticata per il modo in cui si sia presentata al concerto di Gigi D’Alessio a Napoli. Pochi giorni prima, incredibilmente, altri l’hanno messa nel mirino perché su Instagram aveva pubblicato la foto durante una corsetta. Apparendo dimagrita. Staremo a vedere quale sarà il prossimo capitolo di questa storia, diventata ormai un odioso tormentone estivo qui in Italia.

