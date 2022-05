Gino Paoli morto dopo che si è sparato: smentiamo gli affamati di visibilità

Cosa non si farebbe pur di racimolare qualche click qua e là, al punto di giocarsi la faccia e la reputazione parlando di Gino Paoli morto. O lasciandolo credere. La storia di oggi, infatti ci mostra il lato oscuro di un cantante che ha fatto la storia della musica italiana e che, a quanto pare, diversi anni fa si è sparato senza un motivo apparente. Proviamo a fare ordine, tornando a trattare l’artista a distanza di mesi dal nostro ultimo articolo in seguito ad una campagna che lo aveva visto protagonista tra le critiche di parte della popolazione.

Gino Paoli non è morto dopo che si è sparato: ricostruiamo l’accaduto

Per farvela breve, Gino Paoli è realmente morto dopo che si è sparato? Le cose non stanno così. Alcune testate hanno ripreso un’intervista che il noto cantante di 87 anni ha rilasciato a Walter Veltroni, rivelando un dettaglio sconvolgente del passato. Se da un lato ci sono testate che, correttamente, parlano già nel titolo di “tentato suicidio”, lasciando intendere che ora l’artista stia bene, altre utilizzano immagini come quella che potete osservare ad inizio articolo.

Dunque, se da un lato è vero che Gino Paoli si è sparato, lasciar intendere con titoli a metà o con immagini “furbe” che il cantante sia morto non è corretto nei confronti dei lettori. Il cantante ha ammesso che di aver tentato il suicidio a suoi tempo, per il solo gusto di sapere cosa ci fosse dall’altra parte. Lui stesso, oggi, giudica stupido e senza senso il gesto compiuto, che avrebbe potuto avere ben altre conseguenze. Mostrando tra le altre cose un certo pentimento per aver rischiato la vita in questo modo.

Morale della favola? Gino Paoli non è morto, anche se in passato si è sparato. Mettiamo da parte i siti acchiappaclick, rassicurando tutti sulle sue reali condizioni di salute ad oggi.

