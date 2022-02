Gianluca Grignani accusato di essere ubriaco a Sanremo con problemi di droga: alcuni chiarimenti

In tanti stanno accusando Gianluca Grignani di essersi presentato al Festival di Sanremo visibilmente ubriaco e con problemi di droga, in occasione della quarta serata dedicata alle cover. Come se non bastassero i problemi di interpretazione del significato per quanto riguarda alcuni pezzi, come osservato nelle ultime ore con Mahmood e Blanco, bisogna ricordare che il cantante ha avuto evidenti problemi in passato per le sue dipendenze. Allo stesso tempo, però, emettere sentenze risulta alquanto ingeneroso nei suoi confronti.

Accusano Gianluca Grignani di essere ubriaco al Festival di Sanremo con problemi di droga

Artista dall’enorme talento, che si è perso purtroppo negli anni, al punto da vivere male anche la separazione ufficiosa da sua moglie. Resta il fatto che al momento non si possono avere certezze sul reale stato di salute di Gianluca Grignani. Accusarlo di essersi presentato ubriaco sul palco del Festival di Sanremo 2022 non serve assolutamente a nulla, così come non si hanno notizie di recenti problemi di droga. Almeno sul fronte giudiziario, da quello che ci risulta.

Da un punto di vista prettamente legale, infatti, il cantante ha avuto qualche grana solo per resistenza a pubblico ufficiale. Certo, è capitato in passato di vederlo in diretta tv, durante le sue esibizioni, in condizioni non lucidissime, ma come sempre avviene in questi casi serve rispetto per chi è reduce da anni non molto semplici. Insomma, alimentare meme e rumors su un Gianluca Grignani ubriaco o con problemi di droga, serve a zero.

Vedremo se dopo l’esibizione di Gianluca Grignani al Festival di Sanremo ci saranno o meno dichiarazioni a margine. Nel frattempo, è opportuno rispettare la sua privacy, evitando ipotesi sul cantante ubriaco o fortemente limitato da problemi di droga, come purtroppo dicono in tanti soprattutto su Facebook alla luce della sua performance. La nostra non è una strenua difesa nei suoi confronti, ma solo la volontà di darvi dritte sul corretto utilizzo dei social.

