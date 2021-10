Gaffe di Michetti con esito ‘laconico’ a Roma: significato Treccani e reazione di Mentana

Bisogna prendere atto in queste ore della gaffe di Michetti, provando ad analizzare il significato di ‘laconico’, con Treccani alla mano nel commentare l’esito del ballottaggio a Roma. Il candidato di Giorgia Meloni ha perso in modo abbastanza netto contro Gualtieri ed ora l’ironia del web si concentra non tanto su Pippo Franco, che lo ha appoggiato dopo alcune dichiarazioni discutibili su LA7 (ne abbiamo parlato alcune settimane fa con altro articolo), quanto sulla reazione dell’esponente di Fratelli d’Italia.

Significato di ‘laconico’ secondo Treccani, dopo la reazione di Michetti a Roma

Un esito ‘laconico’, secondo Michetti. L’unica interpretazione possibile, in questo caso, consiste nel fatto che il candidato di FdI sappia di aver perso in modo netto e che quest’oggi ci siano pochi commenti da fare in seguito alla sconfitta nei confronti Gualtieri. Secondo Treccani, il significato di ‘laconico’ si riferisce al modo di parlare o di scrivere, breve, conciso. Difficile trovare attinenze tra il termine utilizzato e la situazione che si è venuta a creare nella Capitale dopo il voto dell’ultimo fine settimana.

Come si nota nel video a fine articolo, Mentana e i suoi ospiti in studio hanno commentato senza troppi giri di parole l’uscita di Michetti. Qualcuno, infatti, ha esclamato “ma cosa vuol dire?”. Insomma, un termine forse non idoneo al contesto e al momento, al punto che in tanti si sono chiesti quale fosse il significato di “lacononico”. Ora che lo sappiamo, evidentemente, per le stesse persone è complicato trovare un nesso.

Nulla di grave, ci mancherebbe. Ovviamente, per Fratelli d’Italia è ben più grave l’esito del voto a Roma e la netta vittoria di Gualtieri su Michetti. Dopo aver analizzato più da vicino il significato di laconico, grazie anche al supporto di Treccani, non ci resta che analizzare il video preso da LA7 con Mentana.

