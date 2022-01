Francesca Donato presenta numeri a favore dei vaccini senza volerlo: Bassetti rincara la dose

Non sono state ore facili per Francesca Donato, protagonista di un’altra discussione con Bassetti su Rete 4, durante l’ultima puntata di Zona Bianca. In particolare, dopo aver fatto arrabbiare Floris a proposito delle ragioni che hanno portato alla morte di David Sassoli, come abbiamo osservato la scorsa settimana, ci sono un paio di elementi sui quali dobbiamo concentrarci. Proviamo ad analizzarli più da vicino, visto che il 20 gennaio si parla tanto dell’ex esponente della Lega che di recente ha attaccato diversi siti di fact checking perché brutti e cattivi. Compreso il nostro.

Le strane tabelle di Francesca Donato su positivi e morti Covid tra 2021 e 2022

Andiamo con ordine. Alla base di tutto c’è un tweet di Francesca Donato, che nelle ultime ore ha provato a porre l’accento sull’inefficacia dei vaccini. Come spesso le accade, però, finisce involontariamente per agevolare la propaganda ProVax. Basti pensare al fatto che i suoi dati siano paradossalmente espliciti:

“Ieri, 18/01/2022, con quasi 90% Italiani inoculati:

– 228.123 contagi

– 434 morti.

Un anno fa, 18/01/2021, senza Pfizer, Moderna ecc:

– 8.824 contagi

– 377 morti.

Fine anche della favola “grazie al

vaccino abbiamo ridotto i morti”.

Francesca Donato, al netto di un boom di contagi dovuto prevalentemente alle caratteristiche uniche della nuova variante Omicron, ignora che abbiamo molti meno morti, se proporzionati ai nuovi positivi giornalieri. Insomma, il vaccino, insieme alle stesse caratteristiche della suddetta variante, hanno reso il Covid meno aggressivo. Anche sulla mortalità, senza dimenticare il fatto che le terapie intensive stiano reggendo per fortuna.

Per farvela breve, abbiamo una percentuale di morti rispetto ai contagiati, secondo le sue stesse cifre, che nel 2022 coi vaccini è pari allo 0,19%. Al contrario, nel 2021 senza vaccini eravamo al 4,27% di decessi. A chiudere i discorsi, poi, ci ha pensato Bassetti, il quale ha precisato a Francesca Donato, su Rete 4, che negli ultimi trenta giorni nel suo ospedale non siano entrati in terapia intensiva pazienti senza vaccino.

