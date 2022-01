Insinuazioni di Francesca Donato su David Sassoli e vaccini: Floris le chiude il microfono

Ci sono dei limiti che non andrebbero mai superati e, su questo, va registrato lo scivolone di Francesca Donato su David Sassoli ed il presunto legame con Covid e vaccini dopo la sua tragica scomparsa. Già nella giornata di ieri, più in particolare, abbiamo dovuto fare i conti con una serie di fake news in merito, alla luce di tweet che hanno legato il decesso di Sassoli alla somministrazione del vaccino. Limite che purtroppo è stato oltrepassato nella serata di martedì su LA7, al punto che Floris ha preso provvedimenti estremi.

Cosa ha detto Francesca Donato su David Sassoli e vaccini, al punto da far arrabbiare Floris

Come sono andate le cose? Le uscite di Francesca Donato su David Sassoli e vaccini hanno fatto irritare Floris e gli ospiti in studio. Parlando delle cause della morte di Sassoli, la stessa Donato ha voluto porre l’accento sulle reazioni autoimmuni e le patologie autoimmuni, sostenendo che la medicina debba soffermarsi maggiormente sulle cure. Invece di focalizzarsi in modo quasi esclusivo sui vaccini. Una parentesi totalmente insensata, nel momento che le era stato riservato per commemorare un collega.

A quel punto, Floris ha chiarito che Covid e vaccini non avessero attinenza con il decesso, arrivando a toglierle il microfono mentre si vede l’europarlamentare in lontananza esclamare “non è vero, non è vero“. A Francesca Donato, evidentemente, è poco chiara la cartella clinica di David Sassoli, che ha purtroppo portato all’epilogo che tutti conosciamo.

David Sassoli, infatti, circa dieci anni fa ha dovuto fare i conti con un mieloma, vale a dire un tumore delle plasmacellule. Sostanzialmente, è stato costretto a sottoporsi ad un trapianto di midollo osseo. Il suo sistema immunitario, dopo quella malattia, era dunque più vulnerabile e, di recente gli era stata diagnosticata una polmonite da salmonella. Evidentemente fatale per il suo sistema immunitario compromesso. Questo ha portato Floris a staccare il microfono a Francesca Donato su LA7.

