Immancabili voci su David Sassoli vaccinato, con malattia dovuta ad effetti collaterali Pfizer

Non potevano certo mancare le voci su David Sassoli vaccinato e, per questa ragione, deceduto nel corso delle ultime ore. I soliti sciacalli del web, infatti, affermano con convinzione che le sue condizioni si sarebbero aggravate subito dopo la somministrazione di Pfizer, con relativa malattia dovuta ad effetti collaterali. Non saremo ripetitivi e non vi riproporremo tutte le informazioni condivise in mattinata, in merito alle reali problematiche che hanno portato alla triste notizia di oggi 11 gennaio.

David Sassoli vaccinato e morto per effetti collaterali di Pfizer: solita disinformazione

Come riportato da diverse fonti, tutto nasce dalla brutta polmonite da legionella che lo ha colpito in autunno, al punto da mettere a dura prova il suo sistema immunitario. Fino al ricovero avvenuto negli ultimi giorni con condizioni generali purtroppo compromesse. Basti pensare a quanto è stato riportato in merito da Huffington Post. Tanto dovrebbe bastare per mettere da parte qualsiasi insinuazione su David Sassoli vaccinato e passato a miglior vita a causa degli effetti collaterali di Pfizer. Come sempre, però, le proprie convinzioni vanno oltre la verità.

David Sassoli vaccinato? Da quello che ci risulta la risposta è sì, ma la somministrazione sarebbe avvenuta svariati mesi fa e i problemi riscontrati al momento del suo primo ricovero non sono assolutamente riconducibili ai potenziali effetti collaterali di Pfizer. Dettagli che deve essere chiaro a tutti, soprattutto a coloro che alimentano notizie false e disinformazione su Twitter. Tra le altre cose, mostrando poco rispetto nei confronti della sua famiglia in un momento del genere.

Dunque, David Sassoli vaccinato, ma come sempre si inventano correlazioni per portare avanti la propria propaganda NoVax basata sul nulla. Una questione ed un trend che proprio non riusciamo a metterci alle spalle, puntualmente attuale appena un personaggio famoso muore. La malattia non è in alcun modo correlabile agli effetti collaterali di Pfizer.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.