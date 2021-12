Francesca Donato fomenta i NoVax su obbligo di green pass permanente, ma senza fonte

Ci avete segnalato in massa lo screenshot del presunto tweet di Francesca Donato, con il quale l’ex esponente della Lega avrebbe parlato ai suoi seguaci di obbligo di green pass permanente. Un altro scivolone per l’europarlamentare, considerando il fatto che le sue dichiarazioni non hanno alcuna fonte. Un po’ come avvenuto di recente con un altro intervento che, secondo quanto riportato sulle nostre pagine, è stato ripreso anche da Enrico Montesano. Cerchiamo di chiarire la vicenda di oggi 2 dicembre.

Francesca Donato parla senza alcuna fonte di obbligo di green pass permanente

Senza girarci troppo intorno, vi diciamo subito che il post di Francesca Donato sia autentico. Lo trovate ancora oggi su Twitter, con un’accozzaglia di concetti non dimostrabili, che finisce per forza di cose con il fomentare lo scetticismo soprattutto dei NoVax. Questo quanto affermato dalla diretta interessata: “Ve lo dico adesso: il #greenpass verrà reso permanente, a titolo ‘preventivo’ e i non vaccinati perseguitati e segregati con ogni mezzo, anche violento. Tutti i nostri dati rilevanti (inclusi quelli fiscali e previdenziali) verranno inseriti nel pass“.

Da parte nostra, dunque, il fact checking è molto limitato. Se da un lato vi confermiamo l’autenticità del post in questione, al contempo dobbiamo prendere atto del fatto che qualsiasi discussione su obbligo di green pass permanente non sia neanche sul tavolo dei lavori per il governo italiano. E la ragione è molto semplice, in quanto nessuno sa al momento quale possa essere la normale evoluzione del virus. Neanche Francesca Donato, impegnata ad emettere sentenze al pubblico.

Non c’è una scadenza, ma soprattutto non c’è un obbligo per la certificazione verde. Parlare di green pass permanente, senza conoscere aspetti cruciali sulle nuove varianti del Covid, ad oggi non ha alcun senso. Staremo a vedere cosa dirà Francesca Donato in vista delle prossime apparizioni in tv.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.