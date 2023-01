Fonti Russe confondono treno a vapore con bombardamenti in stazione

Fonti Russe confondono treno a vapore con bombardamenti in stazione: questo il resoconto di un messaggio inoltratoci che evidenzia, peraltro, una grottesca tendenza filorussa.

Da un lato le “fonti russe” saranno sempre inclini a negare pubblicamente le atrocità compiute dagli invasori russi, arrivando ad inventare improbabili “false flag” come con Bucha, negando grottescamente l’evidenza.

Dall’altro lato le “fonti russe” cercheranno di fomentare una folle sete di sangue nell’uditorio, invadendo i loro canali di scene di Ucraini massacrati e di città sventrate e devastate col doppio scopo di fomentare il morale dei filorussi e cercare di abbassare quello dei filoucraini.

Riuscendo solamente a coprirsi di grottesco.

Fonti Russe confondono treno a vapore con bombardamenti in stazione

Tra gli infiniti bombardamenti ad obiettivi civili di cui la Russia subissa l’Ucraina, nei canali Telegram delle “fonti russe” appare una scena che dovrebbe provenire da Kiev. Una stazione dalla quale si alza un gran fumo, che per le ormai mitologiche “fonti russe” sono i potenti missili russi.

In realtà, come è possibile evidenziare da un canale che ha riportato la notizia rettificandola, il fumo proviene da un trenino a vapore che sta entrando in stazione.

La circostanza è ulteriormente corroborata dal fatto che, proprio in questi giorni, è possibile prendere un treno a vapore da Kiev per la somma di 3 euro 50 centesimi, ricevendo sorprese e gadget.

Possiamo confermare che le scene provengono dalla stazione di Kiev grazie all’intervento di Google Maps, e possiamo confermare che la devastazione alla stazione al momento esiste solo nelle fonti russe.

Conclusione

Come al solito, la propaganda filorussa, che spesso si nutre di canali un tempo dedicati al complottismo riciclati come informazioni “verificate” e improbabili armate di “debunker del Regime”, personaggi inventati per contrapporsi alle informazioni occidentali, ha imbastito una storia inventata su immagini decontestualizzate.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.