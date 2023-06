Esce allo scoperto Christine Zonca apprezzata da Valsecchi e Bobbi di Sky: la sua versione

Occorre aggiungere un altro tassello al caso di Valsecchi e Bobbi di Sky, finiti al centro di un caso virale per aver espresso apprezzamenti troppo plateali a detta di alcuni nei confronti di Christine Zonca. Nella giornata di ieri ha preso piede la voce secondo cui i due commentatori sarebbero stati sospesi dalla tv per una gara, in vista del Gran Premio del Canada, ma come vi abbiamo riportato con il nostro primo approfondimento a tema non ci sono ancora comunicazioni ufficiali da parte dell’aziena sotto questo punto di vista.

Voci su Valsecchi e Bobbi di Sky sospesi per una gara: parla Christine Zonca, la ragazza “apprezzata” in diretta

L’elemento aggiuntivo di analisi viene offerto proprio da Christine Zonca, la pilota oggetto di apprezzamenti da Bobbi e Valsecchi. Premesso che entrambi si sono immediatamente scusati attraverso i rispettivi canali social per quanto affermato in diretta tv, al momento non possiamo certo escludere che Sky decida effettivamente di escluderli per una gara. Magari nel tentativo di calmare le acque con coloro che si sono sentiti offesi dalle loro uscite.

Come accennato in precedenza, in queste ore è uscita allo scoperto Christine Zonca, una delle due ragazze apprezzate da Valsecchi e Bobbi. Attraverso un’intervista rilasciata a Mowmag, è possibile apprendere che la diretta interessata non nutra alcun rancore verso i commentati. Anzi, ha detto di averli già sentiti e di aver solidarizzato con loro, ribadendo che sia stato un semplice e genuino complimento che non le ha procurato alcun fastidio.

Un dettaglio non di poco conto quello che arriva direttamente da Christine Zonca in queste ore, che potrebbe scongiurare lo scenario con Valsecchi e Bobbi sospesi da Sky in vista del Gran Premio del Canada. Staremo a vedere quali saranno le decisioni aziendali, in merito ad un caso che crea ancora oggi molte divergenze di opinioni sui social.

