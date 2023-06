Davide Valsecchi e Matteo Bobbi sospesi da Sky per la battuta su una ragazza: zero fonti oggi

Ci sono voci che ci parlano di Davide Valsecchi e Matteo Bobbi sospesi da Sky per la battuta fatta nei confronti di una ragazza, ma al momento della pubblicazione del nostro articolo non ci sono fonti. Da ore, infatti, si parla di sospensione per Davide Valsecchi e Matteo Bobbi, commentatori di SkySport Formula 1, dopo quanto accaduto in collegamento nel post gara del Gran Premio di Spagna.

Smentite su Davide Valsecchi e Matteo Bobbi sospesi da Sky per la battuta su una ragazza

Dunque, caso assai differente rispetto a quello di Massimo Giletti trattato non molto tempo fa. A tal proposito è inevitabile chiarire come non ci siano assolutamente fonti ufficiali che attestino tale sospensione. Dall’azienda SkySport non è giunto alcun comunicato a riguardo, anche perché poi i due diretti interessati si sono scusati per quanto accaduto sui rispettivi canali social.

Perché si è parlato quindi di sospensione per Davide Valsecchi e Matteo Bobbi? Il tutto è avvenuto proprio dopo il GP di Spagna quando Bobbi ha fatto notare al collega presente ai box come alle sue spalle ci fosse un bel pacchetto di aggiornamenti, riferendosi ad una bella ragazza. La risposta di Valsecchi non si è fatta attendere, utilizzando sempre la metafora della Formula 1, ha parlato di averli già conosciuti, ma che non possono essere testati.

Questo scambio di battute, in riferimento ad una bella ragazza presente ai box del GP di Spagna, ovviamente ha scatenato un putiferio social, con tanti utenti che si sono indignati per il linguaggio espresso dai due commentatori sportivi di SkySport. Per la stragrande maggioranza del pubblico presente da casa e che ha assistito a questo siparietto, i due commentatori sono stati sessisti e si sono espressi con doppi sensi volgari.

Un atteggiamento che quindi non è passato di certo inosservato, tant’è che poi i due diretti interessati hanno dovuto scusarsi pubblicamente, ammettendo di aver sbagliato e di aver utilizzato battute di cattivo gusto che non appartengono alla loro educazione.

Entrambi hanno chiaramente chiesto scusa alle donne per questo grave errore. Immediatamente sono poi circolate le voci di una possibile sospensione per entrambi da SkySport, con qualcuno che ha addirittura parlato di licenziamento. Nulla di tutto questo è vero, per ora Davide Valsecchi e Matteo Bobbi continueranno a commentare la Formula 1. Allo stato attuale non ci sono i presupposti per parlare di Davide Valsecchi e Matteo Bobbi sospesi da Sky.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.