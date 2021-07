Enorme malinteso sulla manifestazione in Francia NoVax applaudita dai poliziotti

Sta creando l’ennesimo malinteso di questi mesi il video sulla manifestazione in Francia organizzata dai NoVax, contro l’obbligo vaccinale imposto in diversi contesti da Macron. Iniziativa che, a detta di coloro che stanno diffondendo il video in questione, avrebbe fatto registrare anche l’applauso dei poliziotti francesi. Tanta disinformazione, come osservato in occasione di altri appuntamenti del genere in questi mesi, a testimonianza della grossa superficialità che guida queste ricondivisioni compulsive sui social.

Non esiste alcuna manifestazione in Francia NoVax applaudita dai poliziotti

Su Facebook, più in particolare, ha ottenuto tantissime interazioni il video della manifestazione in Francia. Come si nota dal link in questione, viene spacciata come iniziativa NoVax a Parigi, con le ragioni di questi soggetti che hanno indotto addirittura i poliziotti ad applaudirli. La manifestazione c’è stata, ma è totalmente sbagliato il contesto, in quanto si tratta di un appuntamento concepito nel 2020 per gli operatori sanitari “eroi”. Come riportato correttamente da qualcuno nei commenti:

“Perché condividere un video del giugno di 2020 adesso? Che in più è solo di propaganda (era per un ospedale degli “eroi”) e non c’entra nulla con le manifestazioni di adesso contro l’obbligo vaccinale ed il green pass?”;

“È un video dello scorso anno. I poliziotti applaudono gli infermieri che chiedono di avere più risorse”;

“Bello il video dell’anno scorso riferito a tutt’altro. Esperti in virologia e Costituzione che abboccato a ogni cavolata che gira su Facebook. Roba da boomeroni!”;

“Cambia che non manifestavano per il green pass era solo la manifestazione dei sanitari che chiedevano più soldi per gli ospedali e la sanità. Non c’entra niente con quello che succede ora quindi è fuorviante“.

Qualora abbiate dubbi sulla natura del video relativo alla presunta manifestazione in Francia organizzata dai NoVax, su YouTube troverete le medesime immagini datate 2020, in relazione alle pretese degli operatori sanitari applaudite anche dai poliziotti a Parigi. Qualcuno, però, vi dirà che “è il concetto che conta“.

