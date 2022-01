Emerge un sottomarino a Milano e tampona auto davanti al Duomo: occorrono chiarimenti

Attenzione al nuovo trend di giornata che riguarda un sottomarino a Milano, spuntato dal sottosuolo in pieno centro. La notizia sta correndo veloce sui social, tante le ricondivisoni, con diverse persone che si chiedono come sia possibile che sia comparso questo sottomarino a Milano. Si tratta di una notizia in tendenza principalmente su TikTok, è qui che è emerso il video incriminato, ma nulla è assolutamente reale, in primis perché si tratta di uno spot pubblicitario ed in secondo luogo perché in realtà è una notizia addirittura del 2013.

Non emerge alcun un sottomarino a Milano davanti al Duomo

Storie simili, almeno in parte, le abbiamo già trattate sul nostro sito. Purtroppo con i social bisogna fare i conti anche con queste news vecchie che ciclicamente riappaiono anni dopo e fanno nuovamente notizia, ma la maggior parte degli utenti non approfondisce mai la fonte ed ecco che si creano questi trend, diffondendo poi anche le fake news.

Bisogna come sempre fare attenzione a ciò che si legge e si ricondivide sui social, è un aspetto da tenere ben chiaro perché il rischio di creare la proliferazione di notizie false è sempre molto alto. Nel caso delle immagini video di questo sottomarino a Milano, bisogna precisare come si stia parlando di una notizia del 2013 e si trattava di un’iniziativa di ambient marketing della Europe Assistance Italia, compagnia del Gruppo Generali. Tra le altre cose, davanti al Duomo e in pieno centro.

In questo caso lo slogan era “tutto può accadere”, facendo quindi pensare alle cose più assurde, come questo sottomarino sbucato dal nulla e con la presenza di finti vigili del fuoco, ambulanze, fumo e giornalisti. Una trovata pubblicitaria di una compagnia assicurativa che fece molto scalpore all’epoca, un modo alquanto surreale per evidenziare come sia importante assicurare la propria vita.

Il problema è che ora questa notizia sta rimbalzando nuovamente sui social creando scompiglio tra i diversi utenti che non si spiegano come sia possibile una cosa di questo tipo, ignorando quanto riportato a suo tempo da Il Sole 24 Ore. Ora probabilmente sarà più chiara l’intera questione, tutto è finto e soprattutto la storia del sottomarino a Milano che emerge davanti al Duomo risulta vecchia di nove anni.

