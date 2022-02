Nelle ultime ore è morto Tito Stagno, aveva 92 anni. La notizia è stata ripresa dai principali quotidiani nazionali e dalle agenzie di stampa. Il suo nome sarà per sempre legato alla cronaca del’allunaggio della squadra di Neil Armstrong, con quella diretta in collegamento con Houston del 20 luglio 1969.

Tito Stagno non annunciò soltanto l’allunaggio: nel 1961 commentò in diretta anche il viaggio di Jurij Gagarin in orbita intorno alla Terra, e proprio per questo dagli studi di via Teulada gli affidarono la cronaca dello sbarco sulla Luna della missione Apollo 11, esperienza che possiamo rivivere sul sito Apolloinrealtime.org.

Durante le 25 ore di diretta del 20 luglio 1969, con Ruggero Orlando in collegamento da Houston, ad un certo punto Stagno sentì il dialogo tra gli astronauti e la centrale pronunciare: “Reached land”, e subito dopo il compianto telecronista pronunciò quella frase storica: “Ha toccato! Ha toccato in questo momento il suolo lunare”.

