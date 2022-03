È morto Taylor Hawkins, il batterista dei Foo Fighters aveva 50 anni

È morto Taylor Hawkins, il batterista dei Foo Fighters. Il triste annuncio arriva dalla band di Dave Grohl durante la notte. Come riportano le prime notizie, Hawkins si trovava a Bogotà insieme alla band e si presume che l’artista sia stato colpito da un infarto.

Come riporta anche l’autorevole NME, le circostanze che hanno portato alla morte di Taylor Hawkins non sono state rese note. Ecco la nota pubblicata dai Foo Fighters sui social:

La famiglia Foo Fighters è devastata dalla tragica e prematura perdita del nostro amato Taylor Hawkins. Il suo spirito musicale e la sua risata contagiosa vivranno con tutti noi per sempre. I nostri cuori vanno a sua moglie, ai suoi figli e alla sua famiglia, e chiediamo che la loro privacy sia trattata con il massimo rispetto in questo momento inimmaginabilmente difficile.

Secondo le prime indiscrezioni, il corpo senza vita di Taylor Hawkins sarebbe stato ritrovato in un hotel a Bogotà, dove i Foo Fighters si trovavano per esibirsi al Festival Estero Picnic. Lo staff della venue ha apposto delle candele sul palco in omaggio al grande assente.

L’ipotesi più condivisa è quella dell’infarto. L’ultimo concerto di Taylor Hawkins con i Foo Fighters si è tenuto il 22 marzo a Buenos Aires in occasione del Lollapalooza Argentina.

