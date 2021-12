Dubbi su Enrico Montesano: rilancia avvocato Mauro Sandri e stop sospensioni lavoratori NoVax

Ci sono molti dubbi, in queste ore, a proposito di un post condiviso da Enrico Montesano, il quale ha rilanciato sostanzialmente l’avvocato Mauro Sandri e la sua iniziativa legale, con la quale si potrebbe arrivare a provvedimenti anti green pass. L’inasprimento di alcune direttive giunte dal governo a fine 2021, infatti, rende ancora più delicata la posizione di lavoratori NoVax, ovvero coloro che hanno deciso di non sottoporsi a vaccinazione nonostante le disposizioni della categoria di riferimento.

Cosa sappiamo su Enrico Montesano e sull’avvocato Mauro Sandri che chiede lo stop alle sospensioni per lavoratori NoVax

Situazione complessa, che a conti fatti ha fatto piovere addosso allo stesso Enrico Montesano ulteriori critiche, a pochi giorni di distanza dalle polemiche relative alla storia delle donazioni del sangue da parte dei vaccinati. Ne abbiamo parlato con un altro articolo per approfondire la vicenda. A fine articolo, in sostanza, troverete l’articolo ricondiviso dall’attore romano, secondo cui a breve andremo incontro ad una svolta epocale sul fronte dei no green pass.

La teoria portata avanti è molto chiara, in quanto stando al post condiviso da Enrico Montesano, l’avvocato Mauro Sandri sembra avere pochi dubbi sulle sue prossime mosse a tutela dei lavoratori NoVax. Si preannunciano iniziative con le quali i decreti di recente ufficializzati dal governo verranno ritenuti del tutto incostituzionali. Tematiche che abbiamo trattato a più riprese in questi termini, consultando vari giuristi che hanno smentito queste teorie. Visto soprattutto il momento storico “eccezionale” che stiamo vivendo.

Come se non bastasse, negli ultimi giorni abbiamo preso atto di ulteriori sospensioni per lavoratori NoVax. Soprattutto tra gli operatori sanitari, come è stato evidenziato anche da Il Messaggero Veneto. Per tutte queste ragioni, si fa molta fatica ad immaginare un seguito dopo il post di Enrico Montesano riguardante l’azione dell’avvocato Mauro Sandri, il quale vuole scongiurare lo stop alle sospensioni per i lavoratori NoVax. Va detto che anche l’attore romano, su Facebook, non appaia sicuro al 100%.

