Crollo totale per le donazioni di sangue: Enrico Montesano incolpato per una vecchia bufala

Sono oggettivi i numeri relativi alle donazioni di sangue, in picchiata verso il basso da inizio pandemia e forse condizionati anche da fake news, come quella che ha visto protagonista alcuni mesi fa Enrico Montesano. Come vi abbiamo riportato a suo tempo, menzionando anche le scuse dell’attore romano per aver alimentato una notizia falsa, non è vero che il sangue donato dai vaccinati Covid presenti dei problemi che rendono del tutto inutile il gesto di chi decide di aiutare il prossimo.

Vistoso calo per le donazioni di sangue ed Enrico Montesano accusato per una vecchia bufala

Vicenda delicata quella, che vide AVIS scendere in campo per smentire quanto era stato riportato da Enrico Montesano in un video che il diretto interessato aveva condiviso sui social. In tanti, in queste ore, ritengono che i numeri venuti a galla sulle donazioni di sangue in vistoso calo dipendano anche dalla cattiva informazione fatta da qualcuno sui social, arrivando a citare proprio l’attore. Difficile, in questi casi, determinare precisi di legami tra causa ed effetto.

Al di là delle considerazioni su Enrico Montesano, che come detto non possiamo confermare in quanto mancano elementi per stabilire una correlazione diretta tra gli eventi, il trend negativo per le donazioni di sangue è chiaro ed oggettivo. Il saldo ci parla di 1.300 sacche in meno dall’inizio della pandemia, rispetto a quanto registrato negli anni precedenti. In particolare, si parla di “800 nel 2020 e 500 quest’anno” nel computo negativo, stando alle recenti uscite del vicepresidente di AVIS, Sergio Valtolina.

Non a caso, il gruppo ha chiesto aiuto a Confcommercio e sono in arrivo appelli pubblici per provare ad invertire la tendenza. Le donazioni di sangue restano un fattore cruciale per il nostro sistema sanitario, motivo per il quale in molti hanno criticato Enrico Montesano a suo tempo per aver diffuso a cuor leggero la bufala sul sangue “inadatto” dei vaccinati.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.