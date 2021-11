Difetto per la voce di Mario Giordano e risposta secca a Lilli Gruber: lite ricostruita

Mario Giordano, durante la sua trasmissione di Rete 4 “Fuori dal coro”, ha voluto rispondere ad una scena messa in atto da Lilli Gruber contro di lui. La giornalista di La7 e del programma Otto e mezzo non è stata molto carina nei confronti di Mario Giordano, gli ha fatto il verso ed ha detto che non è un suo collega.

Come nasce la discussione tra Mario Giordano e Lilli Gruber a “Fuori dal coro”

Si torna a parlare di Mario Giordano a due settimane dal nostro ultimo approfondimento. Bisogna però fare delle precisazioni a riguardo, è vero che Giordano ha pubblicato il video in cui si vede la Gruber che lo prende in giro per il suo particolare tono di voce, ma in realtà non è chiaro il contesto in cui sia avvenuto il tutto.

Non è stata ancora evidenziata l’origine di questa scena, si nota infatti solo la Gruber che risponde ad una domanda fattale sul conto proprio di Giordano. Qui la giornalista di La7 fa il verso al presentatore di “Fuori dal coro” imitandolo con un “bla, bla, bla” e poi, quando le viene chiesto se può essere considerato un suo collega, la Gruber risponde chiaramente di no.

Non si è fatta di certo attendere la risposta di Mario Giordano che, proprio ad inizio puntata della sua trasmissione, ha avuto da ridire su quanto visto. In primis evidenzia quanto Lilli Gruber sia caduta molto in basso, visto che lei si è sempre definita politicamente corretta e poi invece prende in giro una persona per il suo particolare tono di voce. Giordano non può farci nulla, quella è la sua voce, un difetto di natura.

Sul discorso di non essere assolutamente suo collega, qui Mario Giordano ha tranquillamente detto che non ha intenzione di esserlo se significa che bisogna partecipare alle riunioni dei ricconi del Bilderberg e farsi vedere sugli yacht di De Benedetti.

Sicuramente non gli ha fatto piacere ricevere questo tipo di esternazioni da parte della Gruber, ma come già accennato in precedenza si tratta di un video non ancora contestualizzato e di cui mancano dettagli importanti sulla sua origine, potrebbe quindi non essere stato un attacco diretto nei confronti di Mario Giordano. Qui trovate il filmato in questione.

