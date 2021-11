Mario Giordano annuncia Stefano Puzzer ‘sconvolto’ per DASPO a Roma: smentita e significato

Mario Giordano ha interrotto il normale palinsesto di “Fuori dal coro”, per annunciare il DASPO urbano notificato a Stefano Puzzer a Roma ieri. Dopo aver partecipato ad una recente puntata, secondo l’approfondimento che abbiamo portato alla vostra attenzione pochi giorni fa, ci sono alcune cose da aggiungere rispetto a quanto venuto a galla ieri, anche a proposito del significato. In primo luogo, al momento non è ancora pubblico il contenuto del provvedimento verso il leader dei portuali di Trieste, visto che il diretto interessato solo oggi ha in programma un incontro con il proprio avvocato.

Da Mario Giordano a Stefano Puzzer ‘sconvolto’ per il DASPO a Roma: qual è il significato

Qualora per Stefano Puzzer dovesse trattarsi effettivamente di un DASPO urbano, si dovrebbe capire se il provvedimento preveda delle limitazioni, per accedere quantomeno a determinate zone della Capitale. Il significato, dunque, è meno scontato di quanto si pensi leggendo qua e là gli articoli di oggi. Per gettare acqua sul fuoco, in ogni caso, è importante chiarire anche un altro aspetto molto importante.

In un primo momento, infatti, Mario Giordano aveva parlato a “Fuori dal coro” di Stefano Puzzer come un uomo “disperato” per quanto avvenuto a Roma, una volta portato in questura. Aggettivo forte, che ha creato forti discussioni anche sui social, indipendentemente dal fatto che il cosiddetto DASPO urbano nella Capitale non fosse ancora ufficiale. In verità, non lo è anche in questi minuti, in attesa di ulteriori comunicati ufficiali in merito.

Un secondo video, preso sempre da ‘Fuori dal coro’ di Mario Giordano, ci mostra tuttavia l’intervento telefonico da parte di Stefano Puzzer, il quale ha chiarito di essere stato trattato molto bene dalle Forze dell’Ordine. Arrivando addirittura a ringraziare gli agenti. Insomma, tutt’altro che un uomo sconvolto, quello intervenuto su Rete 4.

