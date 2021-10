Stefano Puzzer risponde al quesito “è vaccinato” di Mario Giordano, ma qualcuno la prende male

Il leader dei portuali di Trieste, Stefano Puzzer, ha deciso di accettare l’invito di Mario Giordano nella trasmissione “Fuori dal coro“. Si tratta del coordinatore della protesta anti green pass di tutti i movimenti cittadini e pur mostrandosi inizialmente in imbarazzo, ha voluto dare voce a chi come lui sta lottando per una questione di principio importante: l’abolizione in Italia del green pass.

La risposta di Stefano Puzzer a Mario Giordano durante ‘Fuori dal coro’ sull’essere vaccinato

Torniamo a parlare di Stefano Puzzer, dunque, dopo le notizie delle scorse settimane. Stefano Puzzer è un no green pass e continuerà a manifestare con chi ha le sue stesse idee, annunciando una nuova manifestazione, anche se non specifica se si concluderà nuovamente con un sit-in di fronte ai varchi del porto. Il leader dei portuali non si aspetta molto dal governo italiano, ma spera che l’Europa ed altri Paesi stranieri siano stati in grado di far ragionare chi ha imposto quest’obbligo del green pass negli ambienti di lavoro.

Per Stefano Puzzer tutti hanno massima libertà di andare a lavorare, gli scontri avvenuti tra le forze dell’ordine e la cosiddetta frangia di estremisti non riguarda chi protesta in maniera pacifica. Nessuno viene obbligato a non andare a lavorare per limitare la funzionalità del porto di Trieste. I lavoratori scelgono in maniera libera se andare a lavorare o meno.

Sefano Puzzer ha poi confessato di essere vaccinato, quindi non è una questione che riguarda i no-vax, certo ci sono altri manifestanti che non sono vaccinati, ma lui ne fa assolutamente una questione di principio. Per Puzzer non si deve cedere a questo ricatto del green pass per andare liberamente a lavorare. Alcuni, sui social, hanno reagito male al suo annuncio.

Ci saranno quindi altre manifestazioni da parte dei portuali di Trieste, come annunciato da Stefano Puzzer a Fuori dal coro, i lavoratori vogliono essere liberi e secondo loro il green pass impedisce di esserlo. Si spera che ovviamente il tutto possa avvenire in modo pacifico. Qui il video.

