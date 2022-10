Decreto aiuti bis: aumenti delle bollette sospesi. Quando, come, perché

Col Decreto aiuti bis ci sono gli aumenti delle bollette sospesi. Non tutti lo sapevate, anche se vi è stato detto. E, a essere sinceri, avete deciso di darvi al complottismo.

Infatti quando cercavamo di spiegarvi cosa fosse il “golden power” avevate deciso che “Draghi si era dato poteri speciali per organizzare un colpo di stato il 24 settembre”.

Siamo al 15 ottobre e nessun colpo di stato è avvenuto. Solo questo basta a rendervi ridicoli. Sappiamo dal “golden power” che uno stato in un regime di economia “capitalista”, ovvero dove l’economia spetta al privato e non allo Stato, può avocare se stesso la possibilità di frapporre uno “scudo” tra attività strategiche per l’interesse nazionale e gli interessi esteri.

Ma non solo: il Governo passato ha avuto modo non solo di blindare gli interessi collettivi sulle aziende del settore energetico, ma anche di blindarne i costi per il cittadino.

L’articolo 3 del DL 115 del 2022, rubricato come “Sospensione delle modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale”, per gli amici “Aiuti Bis” prevede, infatti sospensione delle clausole dei contratti energia che permettono modifiche unilaterali ai prezzi di luce e gas nei contratti di fornitura di energia.

In altre parole, il prezzo dell’energia non può essere aumentato unilateralmente fino al 30 aprile 2023.

Qualora abbiate ricevuto una dichiarazione in tal senso che prevede l’applicazione però di modifiche in data successiva al 9 agosto, le stesse non potranno essere operative prima del 30 aprile 2023 e potrete opporvi ad ogni tentativo di rendere tale modifica operativa prima di tale data.

Ovviamente modifiche precedenti all’entrata in vigore della legge saranno fatte salve e gli aumenti delle bollette sospesi: ma non modifiche successive.

