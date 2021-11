De Girolamo spiega a Paragone cose sugli influencer per i vaccini: “Chi cavolo è Cacciari”

Da quasi un anno diciamo ai nostri lettori che sia giusto maturare opinioni personali e con coscienza sui vaccini, ma il concetto spiegato da Nunzia De Girolamo a Gianluigi Paragone durante l’ultima puntata di PiazzaPulita dovrebbe essere alla base di tutto, con un chiaro riferimento a Cacciari. Di recente, infatti, il filosofo ha spiegato in tv per quale motivo sia contrario al green pass, sconfinando spesso e volentieri in questioni sanitarie. Ad esempio, in settimana ha citato dati errati sul Giappone, che avrebbe sconfitto il virus con un misero 20% di vaccinati.

Nunzia De Girolamo illumina Gianluigi Paragone sull’autorevolezza di Cacciari quando si parla di vaccini

Un argomento toccato ieri, dunque, dovrebbe farci riflettere. Non si tratta della solita caciara televisiva, come quella che ha visto protagonisti proprio Paragone e Bassetti di recente, al punto da finire in tribunale secondo gli ultimi aggiornamenti che abbiamo portato alla vostra attenzione tramite apposito articolo. Come avviene spesso e volentieri nei salotti televisivi, anche nella serata di giovedì si è parlato di giovedì.

Nel tentativo di provare a difendere le proprie tesi, Gianluigi Paragone ha citato anche un personaggio come Cacciari, il quale come accennato in precedenza si è scagliato spesso contro il green pass. Al punto da sollevare dubbi anche sull’efficacia dei vaccini. Sostanzialmente, Nunzia De Girolamo ha profondo rispetto per Cacciari, ma una volta citato da Paragone ha sollevato un dubbio: il filosofo può citare studi scientifici di dubbia origine? Tesi appoggiata anche da Formigli.

Fondamentalmente, Nunzia De Girolamo discute la cultura medica di Cacciari, ma il concetto sembra non essere recepito da Gianluigi Paragone. Il punto è che questo dogma vale per tutte le trasmissioni televisive, durante le quali spesso e volentieri persone più o meno famose trattano temi politici, senza averne il titolo. A seguire, comunque, trovate il video relativo a quanto avvenuto ieri su LA7.

