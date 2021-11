Dal 1 novembre WhatsApp sospeso su più di 50 Android e iPhone: la lista finale

Occhio a WhatsApp sospeso da domani 1 novembre su tanti iPhone e Android. La popolare piattaforma di messaggistica istantanea di proprietà di Facebook WhatsApp smetterà di funzionare per alcuni smartphone a partire dal 1 novembre 2021. L’applicazione di messaggistica ha recentemente annunciato che interromperà il supporto per alcuni smartphone Android e iOS.

Attenzione da domani novembre a WhatsApp sospeso su più di 50 Android e iPhone

Indicazioni su WhatsApp sospeso che vi avevamo riportato anche alcune settimane fa. Il motivo dello stop dei servizi su questi smartphone è che l’app di messaggistica istantanea non supporterà più le versioni precedenti di Android e iOS per garantire la sicurezza dell’app e la privacy degli utenti.

Per la cronaca, il sistema operativo che non supporterà l’app è Android 4.0.3 Ice Cream Sandwich, iOS 9 e KaiOS 2.5.0. Coinvolgendo in questo modo un elevato numero di dispositivi ancora oggi diffusi in Italia. Per effettuare un controllo in merito, la versione del software installata si trova nel proprio dispositivo. In particolare, su Impostazioni > Generali, quindi in Informazioni.

Riepilogando, nel suo annuncio WhatsApp ha affermato che l’app non supporterà le versioni precedenti di Android e iOS. Chiunque disponga di uno smartphone che supporti il ​​sistema operativo Android 4.1 e versioni successive e iOS 10 e versioni successive sarà l’unico in grado di utilizzare l’app di messaggistica. Dunque, da domani 1 novembre WhatsApp sospeso su più di 50 Android e iPhone. Ecco la lista:

iPhones, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, Apple iPhone SE, Samsung, Samsung Galaxy Trend Lite, Galaxy SII, Galaxy Trend II, Galaxy S3 mini, Galaxy core, Galaxy xcover 2, Galaxy ace 2LG Lucid 2, Optimus L5 double, Optimus L4 II Double, Optimus F3Q, Optimus f7, Optimus f5, Optimus L3 II Double, Optimus f5, Optimus L5, Optimus L5 II, Optimus L3 II, Optimus L7, Optimus L7 II Double, Optimus L7 II, Optimus f6, Optimus f3, Optimus L4 II, Optimus L2 II and Optimus Nitro HD and 4X HD, ZTE, ZTE Grand S Flex, Grand X Quad V987, ZTE V956, Big memo, Huawei, Huawei Ascend G740, Ascend D Quad XL, Mate Ascension, Go up P1 S, Go up D2 e Ascension D1 Quad XL.

