Più di 40 Android e iPhone con WhatsApp bloccato da novembre 2021: la lista aggiornata

WhatsApp bloccato per diversi iPhone e Android da novembre 2021. Come di consueto ogni anno WhatsApp stila un elenco di smartphone che non saranno più compatibili con l’app di messaggistica più famosa al mondo. Una situazione che si ripeterà anche quest’anno e più nello specifico dal primo novembre del 2021 ben 43 smartphone saranno considerati troppo obsoleti per garantire il corretto utilizzo di WhatsApp.

Lista di iPhone e Android con WhatsApp bloccato da novembre 2021

Al di là del nuovo aggiornamento WhatsApp in arrivo trattato in settimana, a proposito della gestione dei vocali, ci sono altri temi da prendere in considerazione. Questo costante evolversi da parte dell’app di messaggistica, con l’aggiunta di nuove funzionalità tecnologiche, richiede inevitabilmente l’utilizzo di dispositivi che possano essere all’altezza, quindi dotati di un comparto tecnico più potente e all’avanguardia.

Da qui è facile intuire come smartphone più vecchiotti, che non reggono ormai nemmeno i recenti aggiornamenti del loro sistema operativo, si ritrovano ad essere messi da parte, perché troppo obsoleti.

Dal primo novembre 2021 ben 43 smartphone, appartenenti sia al mondo Android che iOS, non potranno più supportare WhatsApp. Non parliamo di una novità, è un processo ciclico che va di pari passo con le nuove scoperte tecnologiche e visto come WhatsApp sia molto attenta alle varie innovazioni, è alquanto scontato come non possa più funzionare su dispositivi di vecchia data. Più in generale è stato evidenziato come tutti gli smartphone Android che si ritrovano con un aggiornamento uguale o inferiore ad Android 4.0.3 non potranno più contare su WhatsApp.

Stesso discorso va fatto invece per gli utenti iOS che si ritrovano ancora con il sistema operativo iOS 9 e precedenti. Esistono nel mondo ancora tantissimi utenti che dispongono di dispositivi di questo genere, troppo obsoleti per permettere a WhatsApp di funzionare al meglio e per questo verranno definitivamente esclusi dall’app di messaggistica più famosa al mondo.

In realtà si passerà prima alla mancata possibilità di effettuare aggiornamenti di sicurezza e ciò comporterà una notevole vulnerabilità del proprio device, con possibili attacchi hacker, alla fine poi non sarà possibile usare le funzionalità di recente realizzazione. Dunque, qui WhatsApp bloccato diventa una necessità.

Il consiglio è di cambiare lo smartphone considerato troppo obsoleto e vogliamo a tal proposito elencare alcuni modelli che dal primo novembre non saranno più compatibili con WhatsApp bloccato. Parliamo di LG Lucid 2, Optimus F7, Optimus F5, Optimus L3 II Dual, Optimus F5, Optimus L5, Optimus L5 II, Optimus L5 Dual, Optimus L3 II, Optimus L7, Optimus L7 II Dual, Huawei Ascend G740, Ascend Mate, Ascend D Quad XL, Ascend D1 Quad XL, Ascend P1 S e Ascend D2, iPhone SE, iPhone 6S, iPhone 6S Plus.

