Diciamo addio alle gaffe coi vocali: nuovo aggiornamento WhatsApp per gli audio in arrivo

Interessante aggiornamento WhatsApp in arrivo. In queste ore gli sviluppatori di WhatsApp hanno rilasciato una nuova versione beta per i dispositivi Android e si tratta della 2.21.18.3. Parliamo di un aggiornamento che ha come obiettivo principale quello di migliorare i messaggi vocali, una funzione che ha subito già qualche cambiamento interessante negli ultimi mesi.

Come cambia l’invio dei vocali con l’aggiornamento WhatsApp in uscita

Un’altra bella notizia, dunque, dopo quella della riproduzione degli audio velocizzata di cui vi abbiamo parlato tempo fa. Si continua su questa strada per rendere sempre più interessante l’esperienza utente ed ovviamente l’utilizzo di WhatsApp che, soprattutto in quest’ultimo anno, ha avuto qualche abbandono di troppo dopo il cambiamento dei termini di sicurezza. Stando a quanto riportato dai colleghi di WABetainfo, sono ben due le novità introdotte da questa beta di WhatsApp.

In primis ci sarà finalmente la nuova interfaccia per i messaggi vocali che ha il compito di mostrare la voce in tempo reale e la possibilità di interrompere la registrazione del messaggio audio. Senza dubbio però sarà la seconda novità ad essere molto più interessante ed apprezzata dagli utenti che utilizzano assiduamente WhatsApp, infatti d’ora in poi si potrà ascoltare il messaggio vocale registrato prima di inviarlo.

Andando più nel dettaglio, rispetto al passato, è stata notevolmente semplificata la procedura per ascoltare un messaggio prima del suo invio, in quanto su WhatsApp arriva un pulsante di arresto e, nel caso in cui il messaggio audio registrato non dovesse essere di proprio gradimento, potrà essere tranquillamente eliminato. Parliamo però di una versione beta, quindi queste nuove funzionalità sono per ora sotto fase di test e non c’è ancora una data certa su quando potranno essere effettivamente disponibili con il nuovo aggiornamento WhatsApp applicazione di messaggistica più utilizzata al mondo.

Chiunque abbia intenzione di provare questa versione 2.21.18.3 di WhatsApp Beta, può iscriversi al canale di testing attraverso il Play Store di Google o installando manualmente il relativo file APK che deve essere scaricato da APK Mirror. Non ci resta a questo punto che attendere qualche notizia più approfondita sulla versione stabile di questo nuovo aggiornamento WhatsApp che cambierà i messaggi vocali.

