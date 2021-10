Da Meluzzi ai “no green pass” che confondono lo Street Parade di Zurigo con Trieste

Lo Street Parade di Zurigo ci accompagnerà per diversi anni qui in Italia, nonostante l’evento si sia tenuto ormai nel lontano 2019. Già, perché se nel 2020 a cascare nella bufala era stato il noto psichiatra Meluzzi, pensando fosse un momento di assembramento in grado di dimostrare l’inconsistenza del Covid (il suo tweet è ancora online e appare molto chiaro sotto questo punto di vista), oggi tocca concentrarsi sulla confusione fatta dai no green pass nelle chat Telegram in merito ai fatti di Trieste.

Da Meluzzi nel 2020 ai “no green pass” che su Telegram confondono lo Street Parade di Zurigo con Trieste

Una vicenda che abbiamo trattato anche nei giorni scorsi, ma che evidentemente richiede una rinfrescata oggi 15 ottobre, con le proteste che a Trieste stanno entrando effettivamente nel vivo. Sostanzialmente, se da un lato cambia il contesto di utilizzo, con Meluzzi che ne parlava un anno fa, ora tocca ai “no green pass” utilizzare uno scatto tratto dallo Street Parade di Zurigo con Trieste. Del resto, questo video del 2019 su YouTube è la prova concreta della disinformazione odierna.

Dunque, disinformazione che sa di bufala, scatenando anche le reazioni di coloro che vogliono solo la verità sui social: “L’informazione è ormai questa: fake, gossip, influencer idioti. Dovevamo combatterli, abbiamo lasciato fare anzi abbiamo cercato di imitarli ed assorbirli. Prendendola in quel posto“. Altri la mettono sull’ironia: “Qui a Genova non abbiamo manifestato così neanche quando hanno messo i sacchetti della frutta a 2 centesimi, figurati se ci scomodiamo per il green pass. Abbiamo da lavorare noi“.

Dal nostro punto di vista, partendo da Alessandro Meluzzi che aveva commesso una leggerezza nel 2020, fino ad arrivare ai “no green pass”, più attivi che mai oggi 15 ottobre, non resta che evidenziare che stiano confondendo lo Street Parade di Zurigo con Trieste. Il tutto, senza voler entrare minimamente nelle ragioni delle proteste di questi giorni in Italia.

