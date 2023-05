Abbiamo riscontrato nei lettori alcuni dubbi: nessuno sembra aver capito cosa significa “tracimazione della diga”. Molte fake news si basano sul falso concetto che la tracimazione sia un evento “scatenato”.

Come se ci fosse un misterioso personaggio davanti alla “stanza dei bottoni” in grado di decidere sul clima, con un tasto per “rubare l’acqua” e quindi scatenare eventi siccitosi e un tasto per “aprire le paratie” e quindi riversare abbastanza acqua da scatenare alluvioni.

Niente di più falso.

Cosa significa tracimazione della diga e perché è un evento naturale

La “tracimazione” accade per lo stesso motivo per cui, quando avete il lavandino pieno, l’acqua cola nel foro scavato nella ceramica poco al di sotto dell’orlo e, salvo otturazioni, non vi allaga il pavimento del bagno gocciolando in testa all’inquilino del piano di sotto.

La diga di Ridracoli ha uno “sfiato” con otto fori che, nel caso l’acqua sia eccessiva, restituiscono risorsa idrica all’ambiente in modo controllato in un processo del tutto automatico e che accade da tempi immemori senza che questo comporti le conseguenze paventate dal mondo del complotto.

Quando il bacino arriva al livello, l’acqua in eccesso viene resa al fiume Bidente, in modo controllato ma automatico. La diga è stata apposta costruita con quei “fori”, non c’è un “uomo della pioggia” in grado di comandare presunte aperture a scopo malevolo.

In condizioni normali è un evento vantaggioso: l’acqua resta nel ciclo naturale, pronta ad essere usata dalla fauna, la flora e le genti sul fiume Bidente.

Ma in tempi anomali ed eventi climatici avversi, anche una diga è del tutto impotente rispetto ai flagelli del clima.

E apparentemente, anche rispetto alle fake news.

