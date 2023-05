Siamo sommersi da segnalazioni. Improbabili audio, improbabili video tratti dall’audio e assai meno probabili video TikTok con tanto di musichette e didascalie fuorvianti.

Ovviamente, la tracimazione è un fenomeno così trasparente e ovvio che viene debitamente segnalato sul portale della diga.

Tutto sulla tracimazione della diga di Ridracoli (e perché non c’entra con l’alluvione)

Partiamo da un concetto fondamentale: nessuno fa tracimare una diga. Non esiste, come asserito nelle precedenti condivisioni di cui abbiamo parlato, un pulsante premuto da un “inserviente dei Poteri Forti” per svuotare un invaso pieno sulla popolazione.

Ciò sarebbe contrario alle leggi della fisica stessa e rischierebbe di distruggere la diga.

La “tracimazione” accade per lo stesso motivo per cui, quando avete il lavandino pieno, l’acqua cola nel foro scavato nella ceramica poco al di sotto dell’orlo e, salvo otturazioni, non vi allaga il pavimento del bagno gocciolando in testa all’inquilino del piano di sotto.

La diga di Ridracoli ha uno “sfiato” con otto fori che, nel caso l’acqua sia eccessiva, restituiscono risorsa idrica all’ambiente in modo controllato in un processo del tutto automatico e che accade da tempi immemori senza che questo comporti le conseguenze paventate dal mondo del complotto.

A questo punto anche l’argomento di uno dei video indicatoci salta: parlando di un processo meccanico, possiamo escludere categoricamente l’esistenza di un “omino del clima” che spenga la diga per accendere la siccità (causata questa ovviamente dalle condizioni ambientali, a meno che di postulare che la diga controlli anche le nubi) e la accenda in modo malevolo per provocare alluvioni.

Passando dal negazionismo climatico al complottismo della tracimazione.

