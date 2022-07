Confermato il risarcimento dei fratelli Bianchi alla famiglia di Willy: cifre e dettagli

Sembra quasi retorico doverlo evidenziare, ma il risarcimento che i fratelli Bianchi devono alla famiglia di Willy certo non servirà a restituire il ragazzino alla loro famiglia. Insomma, nessuna cifra potrà mai essere consona al dolore provato da chi lo ha cresciuto, per poi vederlo volare in cielo in seguito ad una vile aggressione. Premesso questo e chiarito nei giorni scorsi che, in seguito alla sentenza giunta in settimana, Marco e Gabriele per la prima volta sconteranno la pena separati, ci sono altri elementi che dobbiamo prendere in considerazione.

Cosa sappiamo sul il risarcimento dei fratelli Bianchi devono alla famiglia di Willy

In queste ore, in tanti ci hanno segnalato indiscrezioni secondo cui esisterebbe un risarcimento che i fratelli Bianchi dovranno riconoscere alla famiglia di Willy. Effettivamente, dopo la sentenza che ha condannato i due giovani all’ergastolo, c’è una nota a margine da molti ignorata. Come riportato anche da Fanpage, infatti, la Corte d’Assise di Frosinone ha deciso che i due dovranno corrispondere una cifra che assicurerà una sorta di risarcimento ai parenti del ragazzo.

Sbagliati alcuni titoli che parlano di importo definitivo, in merito ai famosi 550.000 euro. Già, perché per ora è stato deciso che i fratelli Bianchi dovranno versare 200.000 euro a ciascun genitore di Willy, cui dovremo aggiungere 150.000 euro per la sorella. Il totale si calcola facilmente e corrisponde alla somma di cui vi stavamo parlando in precedenza. Tuttavia, bisogna tenere a mente che si tratta solo di una parte del totale e che successivamente verrà stabilita una quota ulteriore che spetterà alla famiglia della vittima.

Insomma, dopo la sentenza di ergastolo per i fratelli Bianchi, bisogna considerare anche la cifra del risarcimento che è stata decisa proprio in questi giorni. La sensazione, in ogni caso, è che la battaglia legale tra le parti non sia finita qui.

