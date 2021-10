Concreto rischio medicane non solo in Sicilia: significato, date e possibili province coinvolte

Non è nostra intenzione alimentare allarmismi, ma va detto che oggi 26 ottobre si parli con insistenza di rischio medicane non solo in Sicilia nei prossimi giorni, al punto che in tanti si stiano chiedendo quale sia il significato del termine, oltre ovviamente alle date e alle province coinvolte. Proviamo ad approfondire la questione, a maggior ragione dopo i grossi disagi vissuti in giornata sull’isola a causa delle violente piogge. Nessuna bufala a prescindere, contrariamente a quanto avvenuto in estate con il caldo record.

Il significato di “medicane”: province interessate non solo in Sicilia

Partiamo proprio dall’approfondimento sul termine. Il significato di medicane risiede nel nome composto del termine, a metà tra ‘mediterraneo‘ e la parola inglese ‘hurricane‘. Come riporta Wikipedia, dunque, si riferisce ad una serie di temporali che convergono attorno ad un centro di venti ben definito. Il tutto è accompagnato per definizione a piogge torrenziali, oltre a forti venti che caratterizzano in questo particolare frangente l’area del bacino del Mediterraneo.

Ora che abbiamo inteso quale sia il reale significato di medicane, è possibile riportare quanto affermato dal meteorologo di 3bmeteo.com, Edoardo Ferrara. A suo dire, infatti, il maltempo alluvionale dei giorni scorsi e quello che ha colpito nuovamente la Sicilia in giornata rischia concretamente di essere solo una sorta di antipasto di una “nuova e ancora più severa ondata di maltempo prevista tra giovedì e venerdì”.

Inutile dire che il medicane, il cui significato non premette nulla di buono per le aree potenzialmente colpite, sia destinato a fare danni soprattutto in Sicilia. Nello specifico, Ferrara ha parlato di aree ben definite, come il ragusano, siracusano ed il catanese. Attenzione, però, perché sarà necessario tenere gli occhi aperti anche in Calabria. A tal proposito, sono state menzionate le aree comprese tra Locride ed il catanzarese. Vi aggiorneremo appena ne sapremo di più.

