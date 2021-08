“Dal nove agosto temperature fino a 47 gradi in Sicilia”, il falso annuncio della Protezione Civile

“Dal nove agosto temperature fino a 47 gradi in Sicilia” è il falso annuncio della Protezione Civile che spopola su Telegram e WhatsApp.

Perché ormai abbiamo capito come funziona l’indotto delle Fake News sui servizi di messaggistica istantanea: si scrivono le cose più assurde e variegate e le si attribuisce a qualcuno.

A nessuno verrà in mente di verificare e il “nome importante” farà il resto.

Ecco il messaggio che ci è stato inoltrato

La struttura è la stessa di molte “Leggende Metropolitane” di un tempo. Alla fake conclamata (“Dal nove agosto temperature fino a 47 gradi in Sicilia”) si uniscono tutta una serie di buone pratiche, di talché il condivisore non avrà la percezione della bufala.

Come ogni leggenda metropolitana veniva diffusa per impartire un insegnamento morale, per quanto sviato e semplificato, il condivisore compulsivo si trincererà dietro un “Ma io dicevo solo di stare attento alle alte temperature”.

Consiglio condivisibile: meglio sarebbe condividerlo senza fake news. La Protezione Civile non dovrebbe intervenire con un suo comunicato

“Invitiamo tutti a diffidare da questo tipo di allarmismi” è invece un invito della Protezione Civile, reale, che riconosciamo e condividiamo.

Ricordando che il Procurato Allarme non prevede come scriminante il “Ma io stavo dando un buon consiglio”.

