Cosa lega la febbre emorragica di Marburg, il grafene e il 5G? Ovviamente la fantasia dei novax e dei complottisti di mezzo mondo, perché il mondo è paese e lo sciocco allarmismo è villaggio globale.

Secondo l’ultima teoria del complotto infatti oggi, in America, si sta tenendo un test degli alert FEMA, quelli che per anni hanno anticipato il nostro IT-Alert.

Secondo l’ultima teoria del complotto bisogna che i “bravi cittadini” spengano i cellulari perché altrimenti un inspiegabile fenomeno della fisica farà in modo che il grafene dei vaccini si trasformi in Marburgvirus e causi una “Plandemia” (termine amatissimo dai novax orfani della Pandemia da COVID19 e della visibilità che gli portava in dono e incapaci di tornare alla loro triste vita di anonimi complottisti) di febbre emorragica.

“Plandemia” nella quale i sopravvissuti diventeranno tutti degli zombies al servizio dei poteri forti, tranne i novax che diventeranno eroi, leoni e guerrieri.

E francamente di questa assurda narrazione ne abbiamo piene le scatole.

Complottismo oltreoceano: gli alert sul cellulare causano virus Marburg col grafene

Abbiamo già a lungo discettato su come non vi sia grafene nei vaccini, su come il grafene non abbia le virtù miracolose descritte dai novax ed abbia un costo incompatibile con la singola fiala (se i vaccini contenessero tutto quello che i novax dicono, ti farebbero ad ogni dose una flebo grossa come una damigiana dal valore di un attico a San Babila) e su come il cell broadcasting in realtà non possa attivare alcunché.

La trasformazione miracolosa del grafene (che non c’è) in Marburgvirus è l’equivalente della credenza medioevale per cui topi e blatte si generassero automaticamente e magicamente da una pila di immondizia e panni sporchi: un calcio nel sedere a tutto quello che è la logica e la fisica.

Dietro simili assurdità c’è la stessa concezione che un selvaggio ha del “Culto del Cargo”: un fenomeno sconosciuto viene reinterpretato in modo arbitrario.

Se possiamo perdonare l’indigeno che, vedendo una base aerea portare viveri, uniformi e munizioni ai soldati si convinca che creando una pista d’atterraggio di legno arrivino degli dei dal cielo a portare cioccolata e panni caldi, abbiamo enormi difficoltà a ipotizzare persone cresciute in un sistema educativo moderno e convinte che i cellulari causino le pandemie perché quando arriva un messaggio in broadcast il 5g ti trasforma magicamente in uno zombie.

Almeno questa volta ci hanno risparmiato il polpo alieno ghiotto di grafene che vive nei vaccini e insulta le madri dei ricercatori indipendenti spingendoli tutti al suicidio con la sua verve da vero bullo.

