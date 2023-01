Cominciano i falsi avvistamenti di carri Abrams in Polonia (e altrove), di cui un esempio visibile qui e archiviato qui secondo un copione antiNATO ed antiEuropa tipico delle leggendarie “fonti russe” e già visto altrove.

Ne avevamo avuto un assaggio quando, in funzione di discredito dell’alleanza euroatlantica, le “fabbriche di troll” accesero la macchina della Disinformatia a pieno regime per trasformare le esercitazioni di DEFENDER20 in un improbabile “colpo di stato NATO mondiale” con carri armati, razzi e misssili avvistati ovunque, perlopiù con video e foto mistificati.

Cosa che è avvenuta anche in questo caso.

Cominciano i falsi avvistamenti di carri Abrams in Polonia (e altrove)

Non si fa ancora in tempo a parlare dell’invio dei carri armati Abrams e Leopard in Ucraina, in funzione difensiva contro l’avanzata dell’esercito di invasione russo, che ricomincia la macchina della propaganda tirando fuori presunte testimonianze di colonne di Carri Armati nelle nazioni europee, peraltro accompagnati da un intero reparto di fanteria.

Non a caso il falso avvistamento viene inscenato in Polonia.

In quella Polonia più volte vittima della disinformatia post-Staliniana e Putiniana che la vede, come in un gatto di Shroedinger della bufala, alleata del “nemico ucraino” e pronta a nascondere Zelensky al mondo e traditrice dell’Ucraina pronta a invaderla e sottometterla per il suo “Padrone NATO” sia direttamente che per mezzo di eleganti e fascinose signorine del meteo pronte ad annunciare la nuova Anschluss includendo Leopoli nel meteo Polacco.

Il presunto “video polacco” viene infatti dal Kansas, ed è apparso su Twitter il giorno 23 Gennaio, quindi data prossima ma non coincidente con quella della decisione al riguardo.

Contattato dai colleghi di AP News, l’autore del video in Kansas ha dichiarato di aver postato l’avvistamento “come una specie di scherzo” e confermato che si trattava di una colonna di mezzi nel Kansas.

Colonna compatibile con un battaglione: ma ovviamente saremmo stupiti di non vedere un battaglione americano in America.

Va inoltre ricordato che Biden ha annunciato l’invio di mezzi in Ucraina, ma questo non potrà concretarsi prima dei prossimi mesi, arrivando in tempo perché il disgelo primaverile consenta ai Russi nuovi attacchi di terra e facendo in modo che la nazione invasa sia pronta a rintuzzarli.

Come non è un caso che la bufala colpisca la Polonia, non è neppure un caso che chi l’ha creata abbia cercato un video riguardante Carri Abrams: presso le “fonti russe” è in vigore una demonizzazione dell’odiata tecnologia Occidentale, con fake news pronte a sminuire con falsità e menzogne la potenza tattica e bellica dei mezzi occidentali lodando una presunta (e poco fondata) superiorità dell’arsenale Russo.

Non è neppure un caso la menzione di un reparto di fanteria inviato al confine: un’altra narrazione tipica delle Fonti Russe prevede infatti la presenza di fantomatici “uomini occidentali”, perlopiù generali in pensione o altre personalità occulte, che a seconda del bisogno narrativo diventano “Signori della Guerra” occulti che incitano il popolo Ucraino al massacro del “fratello russo” o prigionieri di guerra brutalmente puniti dalla “virtuosa ferocia” del dominatore Russo.

Conclusione

Il presunto video di avvistamenti di carri Abrams in Polonia (e altrove) è in realtà un video del Kansas scaricato e ricaricato con una didascalia fuorviante e sviante.

Ciò è avvenuto secondo la stessa metodologia usata dalla TV di Stato Russa per scaricare video americani dei Carri Abrams millantando una loro presunta inferiorità tecnica, e colpendo una Polonia ormai invisa al Regime di Mosca.

