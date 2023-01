Le Fonti Russe arrivano sulla TV di Stato, come la fake degli Abrams inadatti alla neve. La Disinformatia russa Staliniana è ormai involuta nelle Fonti Russe, un incrocio tra la tarasconeria più avanzata e il gaslight alla realtà.

Così su Vesti Nedeli, programma della Televisione di Stato Russa, parte l’equivalente bellico della favola della Volpe e dell’Uva. La versione 2.0, quella secondo cui quando le Fonti Russe non arrivano ad impedire l’invio di carri armati occidentali, li dichiarano acerbi.

Le Fonti Russe sulla TV di Stato: la fake degli Abrams inadatti alla neve

Secondo quanto riportato dalle Fonti Russe, e lestamente rilanciato da diversi profili social e video in un circolo vizioso di fake news il video rilanciato da Vesti Nedeli dimostrerebbe che i carri armati Abrams sono inadatti al gelo russo e che, per converso, il “generale Inverno” vincerà l’Operazione Speciale per i Russi.

Si tratta ovviamente di un contenuto falsificato.

Le celeberrime fonti russe hanno infatti scaricato da YouTube il video del canale Americano Air Source Military intitolato M1A1 Tanks Drifting in Snow (archiviato qui), ovvero “Carro Abrams che effettua drifting nella neve”

Il Drifting, o “scivolamento controllato” è infatti una tecnica avanzata di guida che consente di mantenere sia controllo che velocità in circostanze difficili, immortalata in diversi film di corse ma presente anche nel campo militare.

Il video americano (citato correttamente da Repubblica, ma attribuito al canale World of Tanks che invece presenta un video diverso, sempre relativo al drifting) si presenta infatti con la seguente didascalia:

L’equipaggio di un Carro M1 Abrams del corpo dei Marines lavora col Battaglione Norvegese Telemark sulle tecniche di guida di mezzi cingolati in condizioni invernali con nevee e ghiaccio sui cingoli. Un Leopard 2 Norvegese guida un M1 Abrams della Compagnia Unificata attraverso diversi scenarti di addestramento al clima gelato per veicoli su cingoli a Rena, Norvegia. Gli esercizi sono destinati a migliorare la capacità del Corpo dei Marines di combattere in climi gelidi

Laddove per le “fonti russe” si tratterebbe dunque di un video recente che dimostra l’inferiorità degli Abrams, siamo di fronte ad un video del 2016 che dimostra come, col giusto addestramento, gli Abrams diventano inarrestabili anche nel clima Russo ex Sovietico.



Conclusione

La fake degli Abrams inadatti alla neve deriva da un video americano decontestualizzato, spesso accostato a numerosi contenuti agiografici che magnificano le lodi dell’esercito Russo e dell’armamento ex Sovietico rispetto all’Odiato Occidente.

