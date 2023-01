Per le fonti russe la signorina del meteo polacco ha annesso l’Ucraina. Certo, non è la cosa più assurda partorita dalle celeberrime “fonti russe”, come abbiamo avuto modo di vedere in diversi articoli. Ma fa parte della costante e martellante campagna di discredito verso l’Occidente.

Martellante campagna che parte dal media russo Izvestia. Che con una foto sfocata come un video di avvistamenti ufologici, mostra una “signorina del meteo” dell’emittente Polacca TVP intenta ad annunciare il clima di una Polonia comprendente Leopoli.

Ovviamente, si tratta di una grottesca fakenews.

Per le fonti russe la signorina del meteo polacco ha annesso l’Ucraina

Sarebbe quantomeno irrituale che una nazione annunci al mondo l’annessione di una nazione confinante non con atti di forza, non diplomaticamente, non in sedi istituzionali ma in una trasmissione sul meteo.

Sarebbe quel genere di cose che succedono solo nel mondo delle “fonti russe”, e infatti non è mai successo. Ad aprire il link di Izvestia infatti scopriamo che la foto sfocata ed evidentemente manipolata non viene neppure dalla TV Polacca ma “sarebbe stata pubblicata sui social”.

È esattamente il genere di mistificazioni cui le “fonti russe” ci hanno abituato, con canali social dediti al complottismo ed a cose come avvistamenti ufologici riconvertiti in salsa bellica con video e immagini falsificate distribuite come veritiere.

L'”interpretazione” fornita dall’emittente Russa è sempre quella cui siamo abituati, un pendolo che oscilla tra due estremi. In questo caso l’interpretazione proposta è che la Polonia, rappresentante dell’Occidente, voglia “combattere con la Russia per il diritto di comandare in Ucraina“, dichiarando in anticipo l’Ucraina loro territorio.

È una narrazione che abbiamo già visto: in alcune “fonti russe” la Polonia viene vista come un invasore rapace che vuole invadere l’Ucraina per renderla vassallo dell’Occidente. In una seconda interpretazione, diffusa assieme alla prima ancorché evidentemente contraddittoria, è invece l’Ucraina che avrebbe diffuso il “germe del nazismo” portando quindi ad un Occidente fortemente nazificato in un nuovo Quarto Reich che corre in aiuto dell’alleato Nazista per annientare la Russia e il “glorioso comunismo della Guerra Patriottica”.

Narrazioni contraddittorie ma compresenti.

In realtà la mappa proposta ha diverse anomalie: in primo luogo quella non è la grafica usata da TVP, come confermato dall’emittente, ma è una mappa posticcia con il logo dell’emittente malamente photoshoppato.

La vera emittente usa infatti moderne cartine digitali, da tempi ben precedenti al conflitto, trasmettendo in alta definizione.

In secondo luogo la grafia usata nelle città non è quella Polacca.

Si tratta dunque di un contenuto del tutto alterato e mistificato.

Conclusione

La storia per cui la signorina del meteo polacco ha annesso l’Ucraina è la solita bufala della fonti russe.

Quelle, ricordiamo, per cui la Polonia aveva già promesso di invadere l’Ucraina, ma anche per cui la Polonia ospiterebbe Zelensky, milioni di cittadini Europei sarebbero pronti a tradire la loro patria per consegnarla a Putin e l’Ucraina è difesa da un esercito di plurivaccinatissimi mutanti che con ogni singola dose di vaccino Pfizer acquisiscono nuovi superpoteri ed un odio feroce per tutto quello che è Russia e Comunismo.

Francamente, poco credibile.

