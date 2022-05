Si chiama Boiler Summer Cup: come funziona la pessima challenge dell’estate su TikTok

Esattamente, come funziona la Boiler Summer Cup? Se la foto ad inizio articolo rimanda al tag “precisazioni”, la ragione è molto semplice. Già, perché la challenge TikTok ideata per ragazzi decerebrati (volendo essere buoni e diplomatici) non è innocua come qualcuno vorrebbe farci credere. Il nostro scopo, dunque, è “chiarire” che la sfida può arrecare danno a qualcuno. Magari non fisicamente, ma interiormente sicuramente sì. Cerchiamo di capire cosa sia la moda dell’estate che rischia di partire a giugno.

Capiamo come funziona la Boiler Summer Cup: cos’è la challenge dell’estate su TikTok

Nulla a che vedere con altre challenge che abbiamo analizzato in passato sul nostro sito. Se vi state chiedendo come funziona la Boiler Summer Cup, da oggi 24 maggio troverete qualche risposta anche su YouTube. Per farvela breve, i ragazzi che decidono di partecipare al “gioco” hanno lo scopo di sedurre in discoteca ragazza con qualche kg di troppo, al fine di essere ripresi in caso di approccio riuscito e di ottenere dei punti a seconda del modo in cui si concretizza l’avvicinamento.

A quanto pare, infatti, la Boiler Summer Cup prevede l’assegnazione di un punteggio differente a seconda che ci scappi un bacio, una palpeggiata, fino ad arrivare all’obiettivo massimo. Vale a dire portarsi a letto la ragazza in sovrappeso. Se da un lato le dirette interessate possono essere consenzienti, al contempo la challenge TikTok prevede che queste non sappiano di essere riprese e di essere parte di una sfida tra ragazzi.

Dunque, ora sapete come funziona la Boiler Summer Cup. E probabilmente capirete perché abbiamo parlato senza mezzi termini di una challenge per “decerebrati” su TikTok. Il nostro scopo è che ci sia il giusto passaparola, in modo tale che le eventuali vittime possano tenere gli occhi aperti in vista della stagione estiva, quando gli incontri in discoteca per forza di cose tendono ad essere più frequenti.

