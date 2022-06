Ciclone sui fratelli Bianchi per la lettera alla mamma di Willy: “Io e Gabriele ragazzi di cuore”

Si torna a parlare dei fratelli Bianchi. In particolare, Marco Bianchi, accusato insieme al fratello Gabriele e agli amici Mario Pincarelli e Francesco Belleggia,di aver ucciso Willy Monteiro Duarte, ha deciso di scrivere una lettera all’Adkronos rivolgendosi alla madre del ragazzo. Un omicidio avvenuto tra la notte del 5 e 6 settembre del 2020 e da allora i principali indiziati sono stati i fratelli Bianchi, ma il prossimo 4 luglio in Corte d’Assise a Frosinone è prevista la sentenza.

Altra bufera sui fratelli Bianchi per la lettera alla mamma di Willy

La lettera arriva a distanza di mesi da nuove intercettazioni compromettenti, da noi analizzate. Proprio per questo evidentemente Marco Bianchi ha sentito il bisogno di scrivere una lettera per professare per l’ennesima volta la sua innocenza ed anche quella del fratello. Per entrambi il pubblico ministero ha chiesto l’ergastolo, mentre per gli altri due, definiti complici, 24 anni di carcere.

Bianchi però non ci sta ed in questa lettera ha prima parlato ai giornalisti, ai vari media che in questi anni hanno mostrato solo falsità sul loro conto, descrivendoli come assassini, persone orribili. Proprio i media hanno spinto la gente ad odiarli, raccontando solo bugie sui fratelli Bianchi, ma la realtà, a detta di entrambi, è un’altra. Sono ragazzi di cuore che hanno sempre cercato di rigare dritto, non hanno mai assunto droghe ed il colpevole invece continua ad essere libero, standosene tranquillamente a casa sua.

Il riferimento è nei confronti di Belleggia che è l’unico degli imputati ad essere ai domiciliari. Per Marco Bianchi è lui il colpevole ed è convinto che prima o poi la verità verrà a galla. Intanto ha voluto rivolgersi anche alla madre di Willy, parlando apertamente di sapere cosa prova la donna perché è lo stesso sentimento che prova sua madre nel vedere entrambi i figli in galera per colpa di un altro.

Bianchi sottolinea come la vedrebbe proprio con gli stessi occhi con cui guarda sua madre secondo Next Quotidiano. La lettera continua con le solite parole di innocenza, mettendo l’accento sulla volontà di fidarsi della giustizia, conscio di come la verità verrà a galla ed il colpevole pagherà per quanto fatto. Vedremo quali saranno le sorti per i fratelli Bianchi.

