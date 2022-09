Chiarimenti su malattia di Gianluca Vialli e peggioramento del tumore a settembre

Si rendono necessari dei chiarimenti per quanto riguarda la malattia di Gianluca Vialli ed il tumore che gli è stato diagnosticato nel 2017. Purtroppo si tratta di un male che ha coinvolto il pancreas e, tra alti e bassi abbastanza visibili in questi anni, al momento non è dato sapere sapere come stia progredendo questa storia. Alla luce di un post diventato virale tra mercoledì e giovedì sui social, tuttavia, è opportuno chiarire alcuni concetti che sono stati affrontati sul nostro sito alcuni mesi fa.

Chiariamoci anche oggi sulla malattia di Gianluca Vialli e sul presunto peggioramento del tumore

Attenzione, abbiamo usato il tag “precisazioni” a proposito della malattia di Gianluca Vialli per un motivo molto semplice. Il problema di salute per l’ex calciatore di Sampdoria e Juventus c’è e purtroppo e reale. C’è stato un periodo, soprattutto a cavallo degli Europei 2021 in cui il dirigente è stato il braccio destro di Roberto Mancini per la nazionale italiana di calcio, in cui sembrava ci fosse stato un deciso miglioramento delle sue condizioni.

A maggio 2022 l’intervista del diretto interessato a Cattelan, andata in onda su Netflix e ripresa da svariate testate. Virgolettati estremamente intensi, fatti di ansia e paura per una persona ormai consapevole di essere destinata a non morire di vecchiaia. Proprio queste parole sono state riprese da tantissime pagine Facebook nelle ultime 48 ore, dando l’impressione di essere attuali e di annunciarci in modo più o meno implicito il peggioramento del tumore che ha dato vita alla malattia di Gianluca Vialli.

Ribadiamo che le dichiarazioni risalgono a quasi quattro mesi fa e che ad oggi non si hanno riscontri recenti sul decorso della malattia di Gianluca Vialli. Non ha senso maturare l’idea che ci sia stato un peggioramento del tumore, fermo restando che il brutto male al pancreas sia di suo difficile da affrontare. Vi terremo aggiornati.

