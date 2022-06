Riscontri diretti da Gianluca Vialli sulla sua malattia: spazzate via strane voci

Ci sono riscontri diretti che dobbiamo prendere in esame oggi 19 giugno, per quanto riguarda Gianluca Vialli e la sua malattia. Come vi abbiamo riportato attraverso altri articoli pubblicati sul nostro sito ad inizio mese, sono circolate in rete strane voci che hanno preoccupato non poco coloro che seguono da vicino questa vicenda delicata. C’è addirittura chi ha denunciato di non vederlo al seguito di Mancini e della nazionale italiana durante gli ultimi match di Nations League, ma la notizia è stata prontamente smentita.

Dichiarazioni dirette di Gianluca Vialli sulla sua malattia: via strane voci

Per quale motivo ci sono spunti tutto sommato incoraggianti in merito allo stato di salute di Gianluca Vialli? Per inquadrare al meglio la situazione, smentendo indirettamente anche alcune voci che hanno preso piede durante le recenti partite dell’Italia, è sufficiente prendere in esame quanto affermato dal diretto interessato durante l’ultimo intervento pubblico. La malattia non è stata ancora sconfitta, è giusto premetterlo per non illudere le persone, ma la storia del peggioramento delle sue condizioni è in tutto e per tutto una fake news.

Tutto ruota attorno alle dichiarazioni dello stesso Gianluca Vialli, di recente protagonista assoluto di una trasmissione andata in onda su Cremona 1. Ad una chiara domanda sulla sua salute e sulla malattia che lo ha fortemente limitato in questi anni, l’ex calciatore di Sampdoria, Chelsea e Juventus ha risposto facendo presente di stare abbastanza bene. Ovviamente, ci sono momenti alterni, durante i quali capita che la malattia sia più presente.

Tutto sommato, però, la situazione è decisamente migliore di come sia stata dipinta da alcuni personaggi sui social. Durante l’intervista, Gianluca Vialli ha dichiarato di vivere una sorta di momento di manutenzione, ma che la situazione sia al contempo sotto controllo. Insomma, impariamo a fidarci solo di quanto diretto dai diretti interessati in situazioni del genere.

