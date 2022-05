Chiarimenti su Barbara Palombelli licenziata da Mediaset dopo l’assenza a Stasera Italia

Si parla tanto di Barbara Palombelli licenziata da Mediaset in queste ore, con indiscrezioni alimentate da una recente assenza da Stasera Italia. Tanto è bastato per mettere nuovamente in discussione la sua posizione, dopo le polemiche che abbiamo preso in esame sul nostro sito a suo tempo. Come stanno le cose? La situazione è la stessa che abbiamo osservato in tante circostanze negli ultimi anni, in relazione ad altri personaggi televisivi noti al grande pubblico qui in Italia.

Servono precisazioni su Barbara Palombelli licenziata da Mediaset dopo l’assenza a Stasera Italia

La storia è molto semplice. Di recente, infatti, sui social ha preso piede la voce secondo cui Barbara Palombelli sarebbe stata licenziata da Mediaset, coi rumors di questa settimana apparentemente confermati dall’assenza a Stasera Italia. Situazione da minimizzare, come è stato evidenziato da Libero attraverso un altro articolo. Per farvela breve, dovrebbero essere in tutto quattro le puntate senza la presenza della nota conduttrice.

Non sono venute a galla ulteriori informazioni in merito alle ragioni che hanno determinato la sua assenza, ma tanto dovrebbe bastare per smentire le indiscrezioni secondo cui Barbara Palombelli sarebbe stata licenziata da Mediaset. La nota testata fa sapere che la giornalista dovrebbe tornare al proprio posto a Stasera Italia già a partire dalla prossima settimana. Insomma, riflettori puntati sulla puntata di lunedì prossimo, 23 maggio.

Restano altre voci di corridoio, a proposito di Barbara Palombelli e Forum. In questo caso la sostituzione alla conduzione del programma potrebbe concretizzarsi dopo il break estivo, anche se al momento mancano conferme ufficiali. Di sicuro, la prossima stagione televisiva vedrà Mediaset al centro di grosse novità, ma allo stato attuale non ci sono i presupposti per parlare di Barbara Palombelli lontana dalla conduzione di Stasera Italia. Insomma, mettiamo da parte le voci secondo cui potrebbe essere licenziata dalla sua azienda.

