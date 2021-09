Delirante discorso di Barbara Palombelli sulle donne e chiarimenti su Forum

Caos sul discorso di Barbara Palombelli e la puntata di Forum andata in onda nella giornata di ieri. Il tema affrontato dalla presentatrice e giornalista di Mediaset è il femminicidio, purtroppo sempre più presente nel nostro Paese. La Palombelli ha voluto esordire proprio evidenziando come in Italia, nell’ultima settimana, ci siano stati ben sette casi di femminicidio, sette donne uccise presumibilmente da sette uomini.

Chiariamoci su Forum e discorso di Barbara Palombelli riguardante la violenza rivolta alle donne

Ciò che ha lasciato però alquanto perplessi telespettatori e non solo, è stato quanto detto successivamente a riguardo dalla Palombelli. La presentatrice di Forum ha così dichiarato: “A volte è lecito domandarsi: questi uomini erano completamente fuori di testa e obnubiliati oppure c’è stato un comportamento aggressivo ed esasperante anche dall’altra parte?“. Ecco che è questo provare a giustificare l’atto omicida da parte dell’uomo, quel dubbio che il gesto alla fine fosse stato conseguenza di un comportamento esasperante da parte della donna, a creare grandi perplessità.

Per la Palombelli questa è una domanda lecita da porsi soprattutto in un contesto come quello di Forum, dove si tende a simulare ciò che accade normalmente all’interno di un tribunale. Parole che hanno lasciato davvero tutti a bocca aperta perché finché si pensa che un uomo compia un gesto estremo nei confronti di una donna perché esasperato da quest’ultima, dando quindi parte della colpa alla vittima, non si potrà mai uscire da questo mondo di violenza che sempre più colpisce le donne.

Non è un caso che Selvaggia Lucarelli abbia ripreso sui social questo discorso da Barbara Palombelli durante Forum sottolineando come addirittura fosse stato meglio il monologo di Sanremo. Non ci sono parole per quanto detto da Barbara Palombelli, anche perché si continuerà a pensare come le vittime di violenza, principalmente donne, spesso se la vadano a cercare e questo è un concetto assolutamente sbagliato da diffondere. E pensare che, in passato, abbiamo parlato di forum in contesti decisamente più divertenti.

#palombelli:

Per come ha commentato la recente ondata di femminicidi in Italia nella puntata di ieri di Lo Sportello di Forumpic.twitter.com/6Atby9On2c — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) September 17, 2021

