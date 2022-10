Caso montato ad arte su Selvaggia Lucarelli, Lorenzo Biagiarelli ed Anastasia Kuzmina a Ballando

Un caso che sembra montato effettivamente ad arte, stando ad alcuni titoli che si leggono sul web questa mattina, quello che coinvolge Selvaggia Lucarelli, Lorenzo Biagiarelli ed Anastasia Kuzmina a “Ballando con le stelle”. Stando all’approccio giornalistico di alcune testate, anche rinomate, sembrerebbe quasi che ci sia stata una crisi di gelosia in diretta tv su Rai 1. In realtà, le cose sono andate diversamente ed oggi occorre precisare alcuni concetti importanti.

Chiarimenti vari su Selvaggia Lucarelli, Lorenzo Biagiarelli ed Anastasia Kuzmina a “Ballando con le stelle”

Ad una settimana esatta di distanza dalla pessima uscita di Iva Zanicchi nei confronti della stessa Selvaggia Lucarelli, come abbiamo avuto modo di osservare con un altro articolo, bisogna contestualizzare bene quanto avvenuto ieri sera durante la nuova puntata dello show. Sostanzialmente, vi diciamo subito che non si è venuto a creare alcun caso tra Selvaggia Lucarelli, Lorenzo Biagiarelli ed Anastasia Kuzmina a “Ballando con le stelle”.

La ballerina, più in particolare, si è limitata ad osservare che sarebbe più utile poter prendere un caffè con il proprio partner all’interno dello show, in modo da creare un maggiore affiatamento tra i due. A quel punto, al netto della risposta di Selvaggia Lucarelli (“Com’è che ti vuoi frequentare fuori di qui? Non ti basta?”), il tutto si è sviluppato in un clima assolutamente disteso, con le prese in giro degli altri giudici verso la stessa Selvaggia Lucarelli. Condito anche dalle risate dei due ballerini. Insomma, nessun triangolo da dare in pasto al gossip, tanto per essere chiari.

Le precisazioni sono necessarie, in quanto l’approccio avuto da alcune redazioni lascia intendere che tra tra Selvaggia Lucarelli, Lorenzo Biagiarelli ed Anastasia Kuzmina a “Ballando con le stelle” pare esserci una sorta di tensione dovuta allo sviluppo del programma di Rai 1. Prima o poi, la relazione tra Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli farà emergere qualche discussione più concreta.

