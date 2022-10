Non si è chiuso il caso di Iva Zanicchi che insulta Selvaggia Lucarelli: le ultime uscite

La prima puntata di Ballando con le stelle ha già fatto emergere la prima polemica che ha visto coinvolta Iva Zanicchi, star del nuovo cast di Milly Carlucci, che non ha accettato lo zero di Selvaggia Lucarelli, etichettandola con una parolaccia piuttosto forte. Durante la diretta in realtà nessuno si è accorto di questo scivolone da parte della Zanicchi, che ha definito praticamente Selvaggia una poco di buono.

Ancora aperto il caso di Iva Zanicchi che insulta Selvaggia Lucarelli: ultimi aggiornamenti

Altra polemica, dunque, dopo quella abbastanza recente con Chiara Ferragni. Rivedendo però le immagini, sui social è iniziato a scoppiare il caso, perché effettivamente la Zanicchi aveva pronunciato all’orecchio di Samuel Peron quella parolaccia. I due si sono anche dimostrati piuttosto divertiti, ridendoci su, ma bisogna dire come la Zanicchi aveva anche mandato a quel paese l’altro giudice di Ballando con le stelle, Mariotto, ma sempre con il sorriso.

Che la cantante ottantenne sia sempre stata molto colorita nel linguaggio, è cosa risaputa, ma ora sembra aver perso qualche freno inibitore. Sta di fatto che la Lucarelli è rimasta molto colpita da questo insulto, arrivato da una donna e considerato un epiteto piuttosto sessista e grave. Ci sono poi state le scuse della Zanicchi, prima su Twitter e poi nella trasmissione di Francesca Fialdini, Da noi…a ruota libera, evidenziando di aver assolutamente sbagliato e di come certe parole debbano essere assolutamente dette. Selvaggia Lucarelli ha accettato le scuse di Iva Zanicchi, ma per lei ha sbagliato anche il ballerino professionista Samuel Peron.

Quando Iva in diretta ha pronunciato quella parolaccia, Peron si è dimostrato divertito e questo lo rende assolutamente complice dell’errore commesso dalla Zanicchi. Per questo Selvaggia Lucarelli non ritiene tale vicenda conclusa, anche perché con Peron non sembra nemmeno esserci molta empatia, a detta della giornalista e giudice di Ballando con le stelle, il ballerino è colpevole di mansplaining.

Samuel Peron non aveva accettato il voto della Lucarelli in puntata, aveva iniziato il discorso con la frase “amore mio bello tu non capisci niente di ballo” che per la giudice è da manuale da mansplaning. Insomma Peron, a detta di Selvaggia Lucarelli, le ha tolto autorevolezza e soprattutto ha attaccato la professionalità di giudice dicendo quelle parole. Vedremo se arriveranno le scuse da parte del ballerino.

