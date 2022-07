Carley e Mercedes stanno insieme da due anni, ma potrebbero essere sorelle: il test del DNA

La storia di Carley e Mercedes crea discussioni, se vogliamo più di quanto avvenuto con Francesca Pascale e Paola Turci, dopo l’annuncio del loro matrimonio secondo quanto riportato in settimana sul nostro sito. Le due ragazze, infatti, hanno un discreto seguito su TikTok e stanno insieme da due anni, salvo aver annunciato un qualcosa di surreale sui social. Una vicenda che mette in difficoltà anche i fact checker, considerando dinamiche che da sempre caratterizzano profili del genere sui social.

Carley e Mercedes sono una coppia da due anni, ma potrebbero avere lo stesso padre

In particolare, Carley e Mercedes formano una coppia fissa da due anni, ma di recente avrebbero scoperto che le rispettive madre sarebbero andate a letto con lo stesso uomo prima della loro nascita. Una storia surreale, degna di una telenovela sudamericana e che, di conseguenza, pone gli utenti davanti a tanti interrogativi. Le due ragazze sono apparse scosse, in quanto potrebbero scoprire di essere sorellastre. A tal proposito, affermano sempre su TikTok di aver fatto il test del DNA e che attendono il risultato finale entro sei settimane.

Una trovata pubblicitaria per ottenere più seguito? Difficile a dirsi. Se da un lato ci sono tanti commenti di persone che consigliano loro cosa fare, a seconda del verdetto del test, altri ritengono senza dubbio alcuno che sia tutta una montatura. Ad oggi, infatti, non ci sono prove concrete sul fatto che stiano dicendo la verità, in merito all’esperienza delle loro madri. Tutto appare contorto e, a prescindere da quello che ci diranno al momento dell’esito del test, i dubbi resteranno a prescindere.

Senza voler mettere in discussione l’integrità morale di Carley e Mercedes, trattandosi di un discorso generico, il consiglio che vi diamo è di trattare sempre con la giusta prudenza storie del genere. Impossibile risalire a documenti che consentano a tutti di avere un verdetto definitivo in questo senso.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.