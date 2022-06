Paola Turci e Francesca Pascale si sposano, ma stanno insieme da 2 anni: foto ignorata da tutti

Il gossip odierno si concentra tutto sulla notizia di un nuovo matrimonio vip, quello tra Francesca Pascale e Paola Turci, che stanno insieme da almeno due stando ad una vecchia foto. Tracce anche su Twitter. L’ex fidanzata di Silvio Berlusconi sta frequentando da due anni la cantautrice romana, seppur le voci su tale relazione non siano mai state confermate dalle dirette interessate. Il primo rumor fu diffuso dal settimanale Oggi nell’agosto del 2020, con immagini in cui si notavano atteggiamenti molto amichevoli tra le due donne che si trovavano su uno yacht tra le coste del Cilento.

Paola Turci e Francesca Pascale stanno insieme da tempo ed ora si sposano, stando ad una vecchia foto

Francesca Pascale si è ritrovata al centro di una nostra analisi solo nel 2018, quando era la compagna di Berlusconi. Ora le due stanno insieme, ma non per ottenere la luce dei riflettori. Poi non è mai più emersa una foto di Francesca Pascale e Paola Turci insieme, le due donne hanno cercato di mantenere quanto più possibile privato il loro amore.

D’altronde l’ex fidanzata di Silvio Berlusconi ha avuto modo negli anni di essere al centro del gossip, ma quando poi è avvenuta la separazione dal Cavaliere, ha provato a non finire troppo sotto i riflettori. Ora la notizia improvvisa di questo matrimonio tra Francesca Pascale e Paola Turci, è stato nel dettaglio Il Corriere della sera a diffondere tale scoop, rivelando anche alcuni dettagli sulle nozze.

Quest’ultime si svolgeranno al Comune di Montalcino, sabato 2 luglio, con una festa privata che avrà luogo al castello di Velona e dove parteciperanno pochi intimi. Sulla cantautrice romana sono emersi in passati diversi rumors sulla sua omosessualità, anche se non ha mai voluto etichettare il suo amore nei confronti delle persone, si è sentita sempre libera di poter amare sia uomini che donne.

Con Francesca Pascale è nata subito una grande intesa e da semplice amicizia si è arrivati ad una bella storia d’amore che sabato 2 luglio sfocerà in un riservato matrimonio al Comune di Montalcino. Dopo la storia importante con Silvio Berlusconi, Francesca Pascale ha trovato la felicità ed il vero amore grazie a Paola Turci. Da tempo le due donne stanno insieme si battono per i diritti degli omosessuali e delle famiglie arcobaleno. Sempre attive per il movimento Pride.

