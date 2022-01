Bassetti diventa idolo dei NoVax, ma le sue uscite vengono mal interpretate

Sono bastate alcune dichiarazioni rilasciate da Matteo Bassetti su Rete 4, per trasformarlo in pochi minuti da nemico giurato ad alleato imprevisto. L’interpretazione dei NoVax relativa alle sue uscite su Omicron, però, sono frettolose e sbagliate. Conclusione alla quale possiamo giungere facilmente questo martedì, consultando con maggiore attenzione il video presente su Twitter, in modo da contestualizzare il tutto. Cerchiamo di capire come siano andate le cose, per evitare errori evitabili.

Il malinteso NoVax dopo le parole di Bassetti sulla variante Omicron

Sostanzialmente, Bassetti ha detto che la variante Delta, nel vaccinato con doppia dose o tripla dose, si fosse ormai ridotta ad un qualcosa in grado di scatenare al più una forma influenzale. Passando alla variante Omicron, grazie ad un impatto meno aggressivo sull’uomo, lo stesso sembra avvenire nel non vaccinato. Quello che in tanti tra i NoVax ignorano dopo l’intervento del virologo a Controcorrente è che quest’ultimo parli di una tendenza. Non certo di una regola. A maggior ragione, dopo aver sottolineato l’importanza del vaccino anche e soprattutto in questa fase.

A questo aggiungiamo che l’impennata dei contagi, dovuta proprio alla variante Omicron, sta aumentando la pressione per gli ospedali sia in termini di ricoveri ordinari, sia sul fronte delle terapie intensive. Questo è dovuto al fatto che, estendendosi su larga scala, inevitabilmente anche una variante del Covid meno aggressiva tenda ad avere un impatto in termini di malattia severa.

Con questi presupposti, dunque, diventa fondamentale farsi trovare pronti in caso di contagio con la protezione del vaccino. Limitare ricoveri e terapie intensive, del resto, rappresenta lo step fondamentale per scongiurare altre restrizioni. Curioso, tra le altre cose, che questa nuova visione su Bassetti prenda piede a distanza di pochi giorni dal discorso di Enrico Montesano, che come riportato tramite altro articolo aveva messo nel mirino proprio il noto virologo.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.