Discorso sul 2022 di Enrico Montesano anti Bassetti e Pregliasco: “Dopo terza dose, è spaccio”

Ironia, ma fino ad un certo punto, a margine del discorso di Enrico Montesano, che ha assunto le sembianze da “presidente” con il suo riepilogo sul 2021, in vista del nuovo anno. Al di là delle considerazioni dei giorni scorsi sulla questione dei ricorsi per i lavoratori non provvisti del green pass, in queste ore sta girando su Telegram il video in cui l’attore romano spara a zero contro quelli che dal suo punto di vista sono Media al soldo del potere. Senza dimenticare personaggi come Bassetti e Pregliasco.

Enrico Montesano senza freni contro Bassetti e Pregliasco

I due virologi, infatti, sono finiti nel mirino di Enrico Montesano per la famosa canzone intonata durante “Un giorno da pecora”, con la quale hanno provato ad incitare gli italiani a procedere con il vaccino in modo alternativo. L’attore, senza giri di parole, parla di vere e proprie “sette”, a proposito dei canali televisivi che da mesi si propongono a favore della campagna di vaccinazione. Grazie anche agli inviti negli studi di medici e addetti ai lavori a favore del “sistema”.

A suo dire, abbiamo assistito ad una serie di programmi faziosi, in cui gli esperti continuano a darsi ragione. Chiaro, anche in questo caso, il riferimento a vaccini e green pass. Al contempo, i presentatori interrompono le voci fuori dal coro, per poi ribaltare la frittata appena percepiscono una “deviazione” rispetto al copione. Dunque, a detta di Enrico Montesano non esistono più trasmissioni alla reale ricerca della verità.

Non mancano, poi, le menzioni specifiche sui vaccini. Secondo Enrico Montesano, con una battuta abbastanza palese, “dopo la terza dose è spaccio”. Ha poi voluto sottolineare che, con il trascorrere dei mesi, ci abbiano parlato della vaccinazione con funzioni differenti, sottovalutando però il ruolo delle varianti Delta ed Omicron. Quelle che purtroppo hanno cambiato le carte in tavola, come sottolineato proprio da personaggi come Pregliasco e Bassetti. Insomma, Enrico Montesano scatenato su Telegram.

