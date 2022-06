Aurora Baruto viene picchiata selvaggiamente: il malinteso sulla nota TikToker

In queste ore sul web si è diffusa la notizia Aurora Baruto viene picchiata e si parla anche dell’esistenza di un video mentre ciò accade. Bisogna fare chiarezza sulla questione che è diventata immediatamente popolare sui vari social a proposito della TikToker. In primis c’è da dire che non esiste alcun video in cui Aurora Baruto viene picchiata, è una notizia falsa scaturita da un utente di TikTok evidentemente in cerca di followers.

Aurora Baruto viene picchiata in modo selvaggio: chiarimenti sulla nota TikToker

Una vicenda che, per certi aspetti, ricorda parzialmente un fatto di cronaca mai avvenuto che abbiamo trattato sul nostro sito. La Baruto è riuscita in questi anni a farsi notare moltissimo nel mondo dei tiktokers, grazie alla sua bravura nel creare video sulla famosa piattaforma social cinese. In poco tempo Aurora Baruto, diciottenne di Adria in provincia di Rovigo, ha conquistato un numero sempre maggiore di followers, diventando una tiktoker esperta.

Non è un caso che sia entrata a far parte della Stardust House di Milano che si occupa proprio di questi giovani influencer. Sono ben 3 milioni i followers che seguono Aurora Baruto su TikTok ed in molti si sono preoccupati per la TikToker quando è emersa la notizia di Aurora Baruto viene picchiata.

Come accennato in precedenza non è accaduto assolutamente nulla alla giovane tiktoker, ma è stato un utente della stessa app cinese a creare scompiglio diffondendo un video in cui si legge: “Avete visto il video di Aurora Baruto quando l’hanno picchiata?“.

Non esiste alcun video di questo genere, la ragazza non ha subito nessuna violenza. Semplicemente, un utente ha cercato di sfruttare la popolarità di Aurora su TikTok per creare un po’ di scompiglio. In tantissimi si sono riversati sui social per capire effettivamente cosa fosse accaduto ad Aurora Baruto, in molti cercavano proprio il video della presunta aggressione.

Un trend schizzato alle stelle in queste ultime ore, ma è destinato a calare a breve. Non esiste nessun video di Aurora Baruto che viene picchiata, la ragazza sta bene e non ha avuto nessun problema. Dunque, è stato necessario rendere noto un chiarimento su tale questione, visto come in molti abbiano pensato che si trattasse di una notizia vera a proposito della TikToker.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.