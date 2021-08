Attratti da Moulinex Cookeo a soli 2 euro su MediaWorld: stata alla larga dal sondaggio

Occorre stare alla larga da una nuova truffa online, con cui gli utenti hanno la sensazione di acquistare un Moulinex Cookeo a soli 2 euro tramite MediaWorld. La catena, infatti, si trova inconsapevolmente al centro di una nuova bufala, considerando il fatto che qualcuno sta sfruttando il marchio per materializzare la fake news del giorno. Un po’ come avvenuto qualche mese fa, quando sulle nostre pagine abbiamo dovuto smentire l’SMS che parlava di un pacco in attesa per il pubblico.

Smentiamo la storia di Moulinex Cookeo a soli 2 euro su MediaWorld

Senza girarci troppo intorno, vi diciamo subito che non esiste alcuna promozione utile per acquistare Moulinex Cookeo a soli 2 euro su MediaWorld. La pagina di atterraggio alla quale si arriva tramite il post virale, infatti, ci dice che la catena avrebbe deciso di dar vita ad una nuova iniziativa di marketing per festeggiare quest’anno il suo 70° anniversario. In pratica, in onore di un evento del genere, lo store avrebbe lanciato in offerta qualcosa 500 Moulinex Cookéo solo ai residenti in Italia a condizioni di favore. Notizia smentita dall’assistenza, da noi contattata:

“Ciao staff di Bufale, grazie della segnalazione. Ti confermiamo che si tratta di spam e non di una nostra iniziativa. Il tutto è già stato segnalato al nostro team di competenza. Grazie per averci scritto. Luca del Team MediaWorld“.

Insomma, non c’era alcun dubbio che potesse trattarsi di una bufala e di una truffa, ma in questi casi è sempre opportuno ottenere una confermai in più. Per questa ragione, qualora vi siate imbattuti in un post Facebook o WhatsApp in cui si parla di Moulinex Cookeo a soli 2 euro su MediaWorld, state alla larga dal messaggio. I commenti di coloro che hanno sfruttato la promozione, infatti, arrivano da account fake.

Al termine del questionario incentrato sul Moulinex Cookeo a soli 2 euro su MediaWorld, vi verrà richiesto il pagamento del piccolo importo. Una volta inseriti i dati della carta, il credito di quest’ultima verrà prosciugato.

